Бактерія з льодовикової пастки: у Румунії знайшли мікроорганізм віком 5000 років, який не боїться сучасних антибіотиків

У крижаній печері Скерішоара в Румунії науковці виявили бактерію, яка пролежала в льоді близько 5000 років і при цьому демонструє стійкість до сучасних антибіотиків. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Microbiology.

Давній мікроб із крижаного полону здивував учених стійкістю до 10 препаратів і здатністю знищувати небезпечні інфекції

Печера Скерішоара, розташована в західній частині Румунських Карпат, відома своїм гігантським льодовиковим масивом, який сформувався ще приблизно 13 тисяч років тому. Товщина криги подекуди сягає 20 метрів. Саме в цих шарах льоду дослідники ізолювали штам бактерії Psychrobacter cryohalolentis, який здатен виживати в умовах екстремально низьких температур і високої солоності.

Найбільше здивування викликало те, що давній мікроорганізм виявився стійким до 10 антибіотиків із восьми різних класів, зокрема до препаратів, які застосовують для лікування інфекцій шкіри, статевої системи та навіть туберкульозу. У геномі бактерії науковці виявили понад 100 генів, пов’язаних із формуванням антибіотикорезистентності. Це свідчить про те, що механізми стійкості до протимікробних засобів існували задовго до появи сучасної медицини.

Попри потенційну небезпеку, відкриття має й інший, обнадійливий бік. Дослідження показало, що ця бактерія здатна пригнічувати ріст інших мікроорганізмів, зокрема таких відомих збудників внутрішньолікарняних інфекцій, як Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae та Staphylococcus aureus. Саме ці патогени часто демонструють високу стійкість до лікування та становлять серйозну проблему для лікарень у всьому світі.

Науковці припускають, що якщо з давнього штаму вдасться виділити поліпептиди з протимікробною дією, їх можна буде використати для створення нових препаратів проти бактерій, які вже не реагують на традиційні антибіотики. У світі, де антибіотикорезистентність визнають однією з головних загроз глобальному здоров’ю, подібні знахідки можуть стати проривними.

Водночас експерти застерігають: танення льодовиків через зміну клімату може вивільняти давні мікроорганізми в навколишнє середовище. Хоча ризики наразі оцінюються як контрольовані, сам факт існування таких бактерій змушує наукову спільноту уважніше стежити за процесами в арктичних і гірських регіонах.

Таким чином, крижана печера в Карпатах стала не лише архівом кліматичної історії Землі, а й своєрідною біологічною капсулою часу, що відкриває нові питання про еволюцію мікроорганізмів і майбутнє боротьби з інфекціями.

