Бактерия из ледниковой ловушки: в Румынии нашли микроорганизм в возрасте 5000 лет, не боящийся современных антибиотиков
Бактерия из ледниковой ловушки: в Румынии нашли микроорганизм в возрасте 5000 лет, не боящийся современных антибиотиков

В пещере Скеришоара в Карпатах исследователи изолировали штамм бактерии, переживший тысячелетие во льду и обладающий уникальными свойствами.

18 февраля 2026, 12:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

В ледяной пещере Скеришоара в Румынии ученые обнаружили бактерию, пролежавшую во льду около 5000 лет и при этом демонстрирующую устойчивость к современным антибиотикам. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Microbiology .

Древний микроб из ледяного плена удивил ученых стойкостью до 10 препаратов и способностью уничтожать опасные инфекции.

Пещера Скеришоара, расположенная в западной части Румынских Карпат, известна своим гигантским ледниковым массивом, сформировавшимся еще примерно 13 тысяч лет назад. Толщина льда кое-где достигает 20 метров. Именно в этих слоях льда исследователи изолировали штамм бактерии Psychrobacter cryohalolentis , способный выживать в условиях экстремально низких температур и высокой солености.

Наибольшее удивление вызвало то, что древний микроорганизм оказался устойчивым к 10 антибиотикам из восьми разных классов , в частности, к препаратам, применяемым для лечения инфекций кожи, половой системы и даже туберкулеза. В геноме бактерии ученые обнаружили более 100 генов, связанных с формированием антибиотикорезистентности. Это свидетельствует о том, что механизмы стойкости к противомикробным средствам существовали задолго до появления современной медицины.

Несмотря на потенциальную опасность, у открытия есть и другая, обнадеживающая сторона. Исследование показало, что эта бактерия способна ингибировать рост других микроорганизмов , в частности таких известных возбудителей внутрибольничных инфекций, как Pseudomonas aeruginosa , Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus aureus . Именно эти патогены часто демонстрируют высокую устойчивость к лечению и представляют серьезную проблему для больниц во всем мире.

Ученые предполагают, что если из давнего штамма удастся выделить полипептиды с противомикробным действием , их можно будет использовать для создания новых препаратов против бактерий, которые уже не реагируют на традиционные антибиотики. В мире, где антибиотикорезистентность признается одной из главных угроз глобальному здоровью, подобные находки могут стать прорывными.

В то же время эксперты предостерегают: таяние ледников из-за изменения климата может высвобождать давние микроорганизмы в окружающую среду. Хотя риски сейчас оцениваются как контролируемые, сам факт существования таких бактерий вынуждает научное сообщество внимательнее следить за процессами в арктических и горных регионах.

Таким образом, ледяная пещера в Карпатах стала не только архивом климатической истории Земли, но и своеобразной биологической капсулой времени, открывающей новые вопросы об эволюции микроорганизмов и предстоящем борьбе с инфекциями.

Читайте также в "Комментариях", что древние микробы оживают в мерзлоте и образуют парниковые газы.



