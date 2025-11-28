Давні мікроби оживають у мерзлоті й починають виробляти парникові гази

В Арктиці науковці зафіксували нове тривожне явище: мікроорганізми, що пролежали у вічній мерзлоті десятки тисяч років, "прокидаються" та починають активно виробляти парникові гази. Йдеться про зразки віком близько 40 000 років, у яких після відтавання знову запустилися метаболічні процеси. Про це повідомляє earth.com.

У Арктиці пробуджуються небезпечні «монстри» — науковці б’ють на сполох

Дослідники досліджували глибинні керни ґрунту з наукового тунелю поблизу Фербенкса на Алясці. Коли лід розтанув і зразки кілька місяців потримали при температурі 4–12 °C без доступу кисню, мікроби показали швидке "оживлення": спершу утворилися ознаки клітинного росту, а вже через пів року — біоплівки та активне споживання органіки з вивільненням CO₂ та метану.

Науковці наголошують: північні ґрунти містять удвічі більше органічного вуглецю, ніж вся атмосфера Землі, а тривалі періоди відлиги відкривають ці запаси для мікробів. Якщо теплий сезон і надалі подовжуватиметься, як це відбувається щороку, стародавні спільноти працюватимуть на повну силу, пришвидшуючи потепління Арктики.

Особливо небезпечним дослідники називають не стільки високу температуру, скільки тривалість відлиги — саме вона дає древнім мікроорганізмам час на адаптацію і запуск повноцінного метаболізму.

Науковці підкреслюють: необхідні масштабні польові дослідження, які паралельно вимірюватимуть глибину відтавання, обсяги газових викидів та біомаркери мікробної активності. Це дозволить прогнозувати зміни в Арктиці та оцінити ризики для інфраструктури, що може втрачати стабільність у регіонах зі стрімким таненням мерзлоти.

