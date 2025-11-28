Древние микробы оживают в мерзлоте и начинают производить парниковые газы.

В Арктике ученые зафиксировали новое тревожное явление: микроорганизмы, пролежавшие в вечной мерзлоте десятки тысяч лет, просыпаются и начинают активно производить парниковые газы. Речь идет об образцах около 40 000 лет, в которых после оттаивания снова запустились метаболические процессы. Об этом сообщает earth.com.

В Арктике пробуждаются опасные «монстры» — ученые бьют тревогу

Исследователи исследовали глубинные керны почвы из научного тоннеля вблизи Фербенкса на Аляске. Когда лед растаял и образцы несколько месяцев подержали при температуре 4–12 °C без доступа кислорода, микробы показали быстрое "оживление": сначала образовались признаки клеточного роста, а через полгода — биопленки и активное потребление органики с высвобождением CO₂ и метана.

Ученые отмечают: северные почвы содержат вдвое больше органического углерода, чем вся атмосфера Земли, а длительные периоды оттепели открывают эти запасы для микробов. Если теплый сезон будет продолжаться, как это происходит каждый год, древние сообщества будут работать в полную силу, ускоряя потепление Арктики.

Особенно опасным исследователи называют не столько высокую температуру, сколько продолжительность оттепели – именно она дает древним микроорганизмам время на адаптацию и запуск полноценного метаболизма.

Ученые подчеркивают: необходимы масштабные полевые исследования, которые будут параллельно измерять глубину оттаивания, объемы газовых выбросов и биомаркеры микробной активности. Это позволит прогнозировать изменения в Арктике и оценить риски для инфраструктуры, что может терять стабильность в регионах с стремительным таянием мерзлоты.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что ученый объясняет, возможен ли секс в космосе.





