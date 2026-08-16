Коли може закінчитися війна в Україні: астролог назвав несподівану дату

Відомий астролог Влад Росс зробив прогноз щодо можливого завершення війни Росії проти України. Він припустив, що переломним моментом можуть стати удари по Москві та Кремлю, після яких російське керівництво нібито буде готове припинити бойові дії.

Москва у вогні.Фото з відкритих джерел

Влад Росс поділився своїми думками у коментарі YouTube-каналу "Астрофеномен". За його словами, Росія може зіткнутися з наслідками власної тактики, оскільки після масштабних балістичних атак по Україні Москва сама може стати ціллю українських ударів.

За його прогнозом, спочатку удари можуть бути спрямовані по прикордонних регіонах Росії, зокрема Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Однак Росс припускає, що згодом українські ракети можуть досягти Москви.

"До кінця осені ми наведемо ракети на Москву. Точність буде покращуватись і від Кремля може нічого не залишитися. Вони зараз бють по нас балістикою, ми точно восени битимемо балістикою по Москві. Символічно війна може закінчитись буквально в один момент, особливо десь 19-20 серпня. Просто якщо ракета чи дрон знищить якусь вежу Кремля. І все стане зрозуміло", - сказав Росс.

Зауважимо, що прогноз Влада Росса є астрологічним припущенням, а не підтвердженим прогнозом розвитку війни. Реальні строки завершення бойових дій залежать від військової ситуації, політичних рішень, дипломатії та інших факторів. Тому названі астрологом дати не можуть розглядатися як достовірний прогноз закінчення війни.

Раніше портал "Коментарі" писали, що астролог вказав на важливу деталь щодо Путіна, яка може свідчити про наближення закінчення війни