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Slava Kot
Известный астролог Влад Росс сделал прогноз о возможном завершении войны России против Украины. Он предположил, что переломным моментом могут стать удары по Москве и Кремлю, после которых российское руководство якобы будет готово прекратить боевые действия.
Москва в огне. Фото из открытых источников
Влад Росс поделился своим мнением в комментарии YouTube-канала "Астрофеномен". По его словам, Россия может столкнуться с последствиями собственной тактики, поскольку после масштабных баллистических атак по Украине Москва сама может стать целью украинских ударов.
По его прогнозу, первоначально удары могут быть направлены по приграничным регионам России, в частности, Брянской, Курской и Белгородской областях. Однако Росс предполагает, что впоследствии украинские ракеты могут добиться Москвы.
Заметим, что прогноз Власти Росса является астрологическим предположением, а не подтвержденным прогнозом развития войны. Реальные сроки завершения боевых действий зависят от военной ситуации, политических решений, дипломатии и других факторов. Поэтому названные астрологом даты не могут рассматриваться как достоверный прогноз окончания войны.