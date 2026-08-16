Известный астролог Влад Росс сделал прогноз о возможном завершении войны России против Украины. Он предположил, что переломным моментом могут стать удары по Москве и Кремлю, после которых российское руководство якобы будет готово прекратить боевые действия.

Москва в огне. Фото из открытых источников

Влад Росс поделился своим мнением в комментарии YouTube-канала "Астрофеномен". По его словам, Россия может столкнуться с последствиями собственной тактики, поскольку после масштабных баллистических атак по Украине Москва сама может стать целью украинских ударов.

По его прогнозу, первоначально удары могут быть направлены по приграничным регионам России, в частности, Брянской, Курской и Белгородской областях. Однако Росс предполагает, что впоследствии украинские ракеты могут добиться Москвы.

"К концу осени мы приведем ракеты в Москву. Точность будет улучшаться, и от Кремля может ничего не остаться. Они сейчас бьют по нас баллистикой, мы точно осенью будем бить баллистики по Москве. Символически война может закончиться буквально в один момент, особенно где-то 19-20 августа. Просто если ракета или дрон уничтожит какую башню Кремля. И все станет ясно", – сказал Росс.

Заметим, что прогноз Власти Росса является астрологическим предположением, а не подтвержденным прогнозом развития войны. Реальные сроки завершения боевых действий зависят от военной ситуации, политических решений, дипломатии и других факторов. Поэтому названные астрологом даты не могут рассматриваться как достоверный прогноз окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" писали, что астролог указал на важную деталь по отношению к Путину, которая может свидетельствовать о приближении окончания войны