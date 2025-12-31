Астероїд летить прямо в Місяць: науковці попереджають про катастрофічні наслідки для Землі

Астероїд 2024 YR4, який раніше вважали потенційною загрозою для Землі, тепер "переорієнтувався" на Місяць. Вчені повідомляють, що ймовірність удару об’єкта по супутнику Землі оцінюється у понад 4%, а дата потенційної катастрофи – грудень 2032 року. Про це пише Nauka.ua.

Небезпечний астероїд 2024 YR4 змінив курс і загрожує Місяцю — що чекає на людство

Астероїд відкрили наприкінці 2024 року. Спершу його розглядали як небезпечний для Землі з ймовірністю зіткнення близько 3%, проте уточнені дані з телескопа Джеймса Вебба показали, що наша планета у безпеці. Натомість Місяць, який тисячоліттями виступав "щитком" для Землі, опинився під загрозою.

За розрахунками дослідників, удар астероїда створить величезне поле космічного сміття, яке в тисячу разів підвищить кількість мікрометеоритів у навколоземному просторі. Найбільшу небезпеку становлять уламки, які можуть пошкодити або знищити супутники та оптичні прилади на орбіті. Також високий ризик для астронавтів на Міжнародній космічній станції та майбутніх місій на Місяць.

Щоб уникнути катастрофи, NASA і міжнародні астрономічні інститути розробляють два основні сценарії:

Зміна траєкторії (кінетичний удар) – метод, перевірений місією DART у 2022 році. Спеціальний апарат врізається в астероїд, змінюючи його курс, щоб він оминував Місяць. Розглядають також "гравітаційний тягач" або іонний пучок як альтернативні способи корекції. Знищення – якщо часу не вистачить, астероїд можуть підірвати ядерним вибухом або потужним тараном. Проте цей метод ризикований: уламки все одно можуть полетіти в бік Землі або Місяця та створити нові загрози.

Вчені наголошують: хоч час до можливої події ще є, підготовка має початися вже у 2030 році, адже будь-яке зволікання може призвести до катастрофічних наслідків для космічної інфраструктури Землі та життя людей на орбіті.

