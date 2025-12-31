Астероид летит прямо в Луну: ученые предупреждают о катастрофических последствиях для Земли

Астероид 2024 года YR4, ранее считавшийся потенциальной угрозой для Земли, теперь "переориентировался" на Луну. Ученые сообщают, что вероятность удара объекта по спутнику Земли оценивается более чем в 4%, а дата потенциальной катастрофы – декабрь 2032 года. Об этом пишет Nauka.ua.

Опасный астероид 2024 YR4 сменил курс и грозит Луне — что ждет человечество

Астероид был открыт в конце 2024 года. Сначала его рассматривали как опасное для Земли с вероятностью столкновения около 3%, однако уточненные данные с телескопа Джеймса Уэбба показали, что наша планета в безопасности. Месяц, который тысячелетиями выступал "щитком" для Земли, оказался под угрозой.

По расчетам исследователей, удар астероида создаст огромное поле космического мусора, который в тысячу раз повысит количество микрометеоритов в околоземном пространстве. Наибольшую опасность представляют обломки, которые могут повредить или уничтожить спутники и оптические приборы на орбите. Также высок риск астронавтов на Международной космической станции и будущих миссий на Луну.

Чтобы избежать катастрофы, NASA и международные астрономические институты разрабатывают два основных сценария:

Смена траектории (кинетический удар) – метод, проверенный миссией DART в 2022 году. Специальный аппарат врезается в астероид, меняя его курс, чтобы он обходил Луну. Рассматривают также гравитационный тягач или ионный пучок как альтернативные способы коррекции. Уничтожение – если времени не хватит, астероид может быть взорван ядерным взрывом или мощным тараном. Однако этот метод рискован: обломки все равно могут улететь в сторону Земли или Луны и создать новые угрозы.

Ученые отмечают, что хотя время до возможного события еще есть, подготовка должна начаться уже в 2030 году, ведь любое промедление может привести к катастрофическим последствиям для космической инфраструктуры Земли и жизни людей на орбите.

