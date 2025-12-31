logo

BTC/USD

88668

ETH/USD

2984.89

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Астероид летит прямо в Луну: ученые предупреждают о катастрофических последствиях для Земли
commentss НОВОСТИ Все новости

Астероид летит прямо в Луну: ученые предупреждают о катастрофических последствиях для Земли

NASA и мировые астрономы готовят планы спасения, ведь от удара астероида космический мусор может угрожать орбите Земли и астронавтам.

31 декабря 2025, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Астероид 2024 года YR4, ранее считавшийся потенциальной угрозой для Земли, теперь "переориентировался" на Луну. Ученые сообщают, что вероятность удара объекта по спутнику Земли оценивается более чем в 4%, а дата потенциальной катастрофы – декабрь 2032 года. Об этом пишет Nauka.ua.

Астероид летит прямо в Луну: ученые предупреждают о катастрофических последствиях для Земли

Опасный астероид 2024 YR4 сменил курс и грозит Луне — что ждет человечество

Астероид был открыт в конце 2024 года. Сначала его рассматривали как опасное для Земли с вероятностью столкновения около 3%, однако уточненные данные с телескопа Джеймса Уэбба показали, что наша планета в безопасности. Месяц, который тысячелетиями выступал "щитком" для Земли, оказался под угрозой.

По расчетам исследователей, удар астероида создаст огромное поле космического мусора, который в тысячу раз повысит количество микрометеоритов в околоземном пространстве. Наибольшую опасность представляют обломки, которые могут повредить или уничтожить спутники и оптические приборы на орбите. Также высок риск астронавтов на Международной космической станции и будущих миссий на Луну.

Чтобы избежать катастрофы, NASA и международные астрономические институты разрабатывают два основных сценария:

  1. Смена траектории (кинетический удар) – метод, проверенный миссией DART в 2022 году. Специальный аппарат врезается в астероид, меняя его курс, чтобы он обходил Луну. Рассматривают также гравитационный тягач или ионный пучок как альтернативные способы коррекции.

  2. Уничтожение – если времени не хватит, астероид может быть взорван ядерным взрывом или мощным тараном. Однако этот метод рискован: обломки все равно могут улететь в сторону Земли или Луны и создать новые угрозы.

Ученые отмечают, что хотя время до возможного события еще есть, подготовка должна начаться уже в 2030 году, ведь любое промедление может привести к катастрофическим последствиям для космической инфраструктуры Земли и жизни людей на орбите.

Читайте в "Комментариях" также предсказание Нострадамуса на 2026 год.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости