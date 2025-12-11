logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно Африканський Ной прогнозує потоп у 2025 році та будує флот ковчегів для порятунку людства (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Африканський Ной прогнозує потоп у 2025 році та будує флот ковчегів для порятунку людства (ФОТО)

Ганський "пророк" Ебо Ной заявляє про глобальний потоп у грудні 2025 року та будує флот ковчегів.

11 грудня 2025, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Гані 30-річний чоловік завірусився в соцмережах під ім'ям Ебо Ной, після заяв про "майбутній всесвітній потоп". Він переконує, що 25 грудня 2025 року розпочнеться глобальна повінь, яка триватиме три роки. Щоб підготуватися до кінця світу, чоловік власноруч зводить флот саморобних ковчегів.

Африканський Ной прогнозує потоп у 2025 році та будує флот ковчегів для порятунку людства (ФОТО)

Африканський Ной будує ковчеги до потопу. Фото з відкритих джерел

За словами Ебо, Бог нібито сказав йому, що дощ почнеться на Різдво 25 грудня 2025 року і триватиме безперервно протягом трьох років. Чоловік стверджує, що будує одразу вісім ковчегів, використовуючи сотні тисяч дощок. В одному з відео він каже, що його "головний ковчег" зможе вмістити до 600 мільйонів людей. 

Африканський Ной прогнозує потоп у 2025 році та будує флот ковчегів для порятунку людства (ФОТО) - фото 2

Африканський Ной будує ковчеги від кінця світу

Африканський Ной прогнозує потоп у 2025 році та будує флот ковчегів для порятунку людства (ФОТО) - фото 2

Африканський Ной

Попри грандіозні заяви, на відео видно невеликі човни, які важко уявити як засіб порятунку від "глобального потопу". Проте цікавість до чоловіка, якого прозвали африканським "Ноєм" зростає. Туристи відвідують його майстерню, а відео в TikTok та YouTube збирають мільйони переглядів.

Африканський Ной прогнозує потоп у 2025 році та будує флот ковчегів для порятунку людства (ФОТО) - фото 2

Африканський Ной будує ковчеги від потопу 

Під дописами Ебо користувачі активно коментують і ставлять запитання. Одні нагадують, що у книзі Буття Бог обіцяє більше не знищувати світ водою. Інші жартують та просять не брати комарів на ковчег. Попри скепсис, "пророк" продовжує будівництво та регулярно публікує оновлення.

Метеорологи вказують, що попри заяви Ебо не існує жодних даних, які б вказували на глобальну стихію 25 грудня 2025 року. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що південноафриканський пастор Джошуа Мхлакела заявив, що бачив Ісуса, який нібито назвав йому точну дату кінця світу у 2025 році.

Також "Коментарі" писали, що відомий пророк назвав дату знищення людства від комети.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.the-sun.com/news/15619302/prophet-noah-builds-arks-for-new-flood/
Теги:

Новини

Всі новини