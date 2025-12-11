Африканський Ной прогнозує потоп у 2025 році та будує флот ковчегів для порятунку людства (ФОТО)

У Гані 30-річний чоловік завірусився в соцмережах під ім'ям Ебо Ной, після заяв про "майбутній всесвітній потоп". Він переконує, що 25 грудня 2025 року розпочнеться глобальна повінь, яка триватиме три роки. Щоб підготуватися до кінця світу, чоловік власноруч зводить флот саморобних ковчегів.

Африканський Ной будує ковчеги до потопу. Фото з відкритих джерел

За словами Ебо, Бог нібито сказав йому, що дощ почнеться на Різдво 25 грудня 2025 року і триватиме безперервно протягом трьох років. Чоловік стверджує, що будує одразу вісім ковчегів, використовуючи сотні тисяч дощок. В одному з відео він каже, що його "головний ковчег" зможе вмістити до 600 мільйонів людей.

Африканський Ной будує ковчеги від кінця світу

Африканський Ной

Попри грандіозні заяви, на відео видно невеликі човни, які важко уявити як засіб порятунку від "глобального потопу". Проте цікавість до чоловіка, якого прозвали африканським "Ноєм" зростає. Туристи відвідують його майстерню, а відео в TikTok та YouTube збирають мільйони переглядів.

Африканський Ной будує ковчеги від потопу

Під дописами Ебо користувачі активно коментують і ставлять запитання. Одні нагадують, що у книзі Буття Бог обіцяє більше не знищувати світ водою. Інші жартують та просять не брати комарів на ковчег. Попри скепсис, "пророк" продовжує будівництво та регулярно публікує оновлення.

Метеорологи вказують, що попри заяви Ебо не існує жодних даних, які б вказували на глобальну стихію 25 грудня 2025 року.

