Пастор, який "бачив Ісуса", передрік кінець світу на завтра

Пастор із Південної Африки Джошуа Мхлакела заявив, що в ніч з 23 на 24 вересня 2025 року настане кінець світу. За його словами, він "бачив Ісуса", який нібито сказав йому про своє швидке повернення на Землю та початок Судного дня.

Пастор передрік кінець світу в ніч на 24 вересня. Фото з відкритих джерел

Джошуа Мхлакела у відео на YouTube-каналі CENTTWINZ TV, стверджує, що цього тижня Божий суд "зробить світ невпізнанним" і "змусить Землю затремтіти". Південноафриканський пастор переконаний, що Христос прийде, щоб "врятувати християн зі світу". За словами священника, Ісус йому розповів про дату кінця світу уві сні.

"Я бачив Ісуса, який сидів на своєму престолі, і почув дуже чітко: "Я скоро прийду". 23 та 24 вересня він сказав мені: "Я повернуся на Землю"", — стверджує пастор.

Як пише видання "New York Post", слова пастора настільки поширилися у мережі, що деякі люди навіть звільняються з роботи, готуючись до "кінця світу" цього тижня.

Зауважимо, що прогнози про кінець світу виникають регулярно. Найгучніші з них пов’язували з настанням 2000 року, а згодом з календарем майя у 2012 році та "пророцтвами"про кінець світу у 2020 році. Як відомо, жодне з прогнозів не справдилося.

Офіційні християнські церкви ставляться скептично до прогнозів щодо кінця світу. Вони наголошують, що у Євангелії від Матвія (24:36) чітко зазначено, що точна дата Другого пришестя Ісуса невідома.

"Про день той і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, ані Син, лише Отець", — йдеться в релігійному тексті.

