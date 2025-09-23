Пастор, который "видел Иисуса", предсказал конец света на завтра

Пастор из Южной Африки Джошуа Мхлакела заявил, что в ночь с 23 на 24 сентября 2025 года наступит конец света. По его словам, он "видел Иисуса", который якобы сказал ему о своем скором возвращении на Землю и начале Судного дня.

Пастор предсказал конец света в ночь на 24 сентября. Фото из открытых источников

Джошуа Мхлакела в видео на YouTube-канале CENTTWINZ TV, утверждает, что на этой неделе Божий суд "сделает мир неузнаваемым" и "заставит Землю дрожать". Южноафриканский пастор убежден, что Христос придет, чтобы "спасти христиан из мира".. По словам священника, Иисус рассказал ему о дате конца света во сне.

"Я видел Иисуса, сидящего на своем престоле, и услышал очень четко: "Я скоро приду". 23 и 24 сентября он сказал мне: "Я вернусь на Землю"", — утверждает пастор.

Как пишет издание "New York Post", слова пастора настолько распространились в сети, что некоторые люди даже увольняются с работы, готовясь к "концу света" на этой неделе.

Заметим, что прогнозы о конце света возникают регулярно. Самые громкие из них связывали с наступлением 2000 года, а затем с календарем майя в 2012 году и "пророчествами" о конце света в 2020 году. Как известно, ни один из прогнозов не оправдался.

Официальные христианские церкви относятся скептически к прогнозам по поводу конца света. Они отмечают, что в Евангелии от Матфея (24:36) четко указано, что точная дата Второго пришествия Иисуса неизвестна.

"О дне и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, только Отец", — говорится в религиозном тексте.

