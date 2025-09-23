logo

Пастор, который "видел Иисуса", предсказал конец света на завтра
commentss НОВОСТИ Все новости

Пастор, который "видел Иисуса", предсказал конец света на завтра

Южноафриканский пастор Джошуа Мхлакела заявил, что видел Иисуса, который якобы назвал ему точную дату конца света.

23 сентября 2025, 16:45 comments1006
Автор:
avatar

Slava Kot

Пастор из Южной Африки Джошуа Мхлакела заявил, что в ночь с 23 на 24 сентября 2025 года наступит конец света. По его словам, он "видел Иисуса", который якобы сказал ему о своем скором возвращении на Землю и начале Судного дня.

Пастор, который "видел Иисуса", предсказал конец света на завтра

Пастор предсказал конец света в ночь на 24 сентября. Фото из открытых источников

Джошуа Мхлакела в видео на YouTube-канале CENTTWINZ TV, утверждает, что на этой неделе Божий суд "сделает мир неузнаваемым" и "заставит Землю дрожать". Южноафриканский пастор убежден, что Христос придет, чтобы "спасти христиан из мира".. По словам священника, Иисус рассказал ему о дате конца света во сне.

"Я видел Иисуса, сидящего на своем престоле, и услышал очень четко: "Я скоро приду". 23 и 24 сентября он сказал мне: "Я вернусь на Землю"", — утверждает пастор.

Как пишет издание "New York Post", слова пастора настолько распространились в сети, что некоторые люди даже увольняются с работы, готовясь к "концу света" на этой неделе.

Заметим, что прогнозы о конце света возникают регулярно. Самые громкие из них связывали с наступлением 2000 года, а затем с календарем майя в 2012 году и "пророчествами" о конце света в 2020 году. Как известно, ни один из прогнозов не оправдался.

Официальные христианские церкви относятся скептически к прогнозам по поводу конца света. Они отмечают, что в Евангелии от Матфея (24:36) четко указано, что точная дата Второго пришествия Иисуса неизвестна.

"О дне и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, только Отец", — говорится в религиозном тексте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые установили время на часах Судного дня.

Также "Комментарии" писали о том, почему мир боялся смерти Папы Франциска. Жуткое пророчество святого Малахия.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bSfKjB9xkPM&ab_channel=CENTTWINZTV
