Африканский Ной прогнозирует потоп в 2025 году и строит флот ковчегов для спасения человечества (ФОТО)

В Гане 30-летний мужчина завирусился в соцсетях под именем Эбо Ной, после заявлений о "будущем всемирном потопе". Он убеждает, что 25 декабря 2025 года начнется глобальное наводнение, которое продлится три года. Чтобы подготовиться к концу света, мужчина сам сводит флот самодельных ковчегов.

Африканский Ной строит ковчеги к потопу. Фото из открытых источников

По словам Эбо, Бог якобы сказал ему, что дождь начнется на Рождество 25 декабря 2025 года и будет продолжаться непрерывно в течение трех лет. Мужчина утверждает, что строит сразу восемь ковчегов, используя сотни тысяч досок. В одном из видео он говорит, что его "главный ковчег" сможет вместить до 600 миллионов человек.

Несмотря на грандиозные заявления, на видео видны небольшие лодки, которые сложно представить как средство спасения от "глобального потопа". Однако интерес к мужчине, которого прозвали африканским "Ноем", растет. Туристы посещают его мастерскую, а видео в TikTok и YouTube собирают миллионы просмотров.

Под сообщениями Эбо пользователи активно комментируют и задают вопросы. Одни напоминают, что в книге Бытия Бог обещает не уничтожать мир водой снова. Остальные шутят и просят не брать комаров на ковчег. Несмотря на скепсис, "пророк" продолжает строительство и регулярно публикует обновления.

Метеорологи указывают, что, несмотря на заявления Эбо, не существует никаких данных, которые указывали бы на глобальную стихию 25 декабря 2025 года.

