«Я кувиркаюсь — і ви побіжите»: Лукашенко взявся за фізформу генералів
«Я кувиркаюсь — і ви побіжите»: Лукашенко взявся за фізформу генералів

Лукашенко під час раптової перевірки армії заявив, що змусить міністра оборони та генералів особисто складати нормативи з фізпідготовки

14 лютого 2026, 01:51
Ткачова Марія

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час раптової перевірки боєготовності армії заявив, що змусить керівництво Міноборони складати нормативи з фізичної підготовки.

«Я кувиркаюсь — і ви побіжите»: Лукашенко взявся за фізформу генералів

Лукашенко про фізичну форму генералів

Як повідомляє видання "Наша Ніва", Лукашенко відвідав один із полігонів у Мінській області, де оголосив про несподівану інспекцію збройних сил. Під час спілкування з міністром оборони Віктором Хреніним він заявив, що вже у травні–червні той має особисто продемонструвати фізичну форму, виконавши всі встановлені нормативи.

За словами Лукашенка, аналогічні вимоги стосуватимуться і генералів Генерального штабу. Він наголосив, що "ніхто нікого ганяти до знемоги не буде", але фізична підготовка для керівництва армії є обов’язковою.

У притаманній йому манері Лукашенко додав, що сам "кувиркається і бігає", тож очікує такого ж прикладу від підлеглих. Заява пролунала на тлі дискусій про фізичний стан військового керівництва в різних країнах.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет публічно критикував генералів із зайвою вагою, заявляючи про необхідність особистого прикладу для військових. На цьому тлі риторика білоруського лідера виглядає як спроба продемонструвати власну "бойову форму" перед армійським керівництвом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Києві під час затримання поліцією помер чоловік. Про інцидент повідомляють столичні телеграм-канали, офіційних коментарів від правоохоронних органів наразі немає.
За інформацією, яка шириться в мережі, подія сталася близько тижня тому в Оболонському районі столиці. Поліцію викликали через порушення громадського порядку під час комендантської години. На місці правоохоронці затримали одного з чоловіків, який нібито висловлювався на їхню адресу нецензурно.



Джерело: https://nashaniva.com/ru/388061
