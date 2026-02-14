«Я кувыркаюсь — и вы побежите»: Лукашенко взялся за физформу генералов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время внезапной проверки боеготовности армии заявил, что заставит руководство Минобороны составлять нормативы по физической подготовке.

Лукашенко о физической форме генералов

Как сообщает "Наша Ніва", Лукашенко посетил один из полигонов в Минской области, где объявил о неожиданной инспекции вооруженных сил. Во время общения с министром обороны Виктором Хрениным он заявил, что уже в мае-июне человек должен лично продемонстрировать физическую форму, выполнив все установленные нормативы.

По словам Лукашенко, аналогичные требования будут касаться и генералов Генерального штаба. Он подчеркнул, что "никто никого гонять до изнеможения не будет", но физическая подготовка для руководства армии обязательна.

В присущей ему манере Лукашенко добавил, что сам "кувыркается и бегает", поэтому ожидает такого же примера от подчиненных. Заявление прозвучало на фоне дискуссий о физическом состоянии военного руководства в разных странах.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет публично критиковал генералов с лишним весом, заявляя о необходимости личного примера для военных. На этом фоне риторика белорусского лидера выглядит попыткой продемонстрировать собственную "боевую форму" перед армейским руководством.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве во время задержания полицией умер мужчина. Об инциденте сообщают столичные телеграмм-каналы, официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

По информации, которая распространяется в сети, событие произошло около недели назад в Оболонском районе столицы. Полицию вызвали из-за нарушения общественного порядка во время комендантского часа. На месте стражи порядка задержали одного из мужчин, который якобы высказывался в их адрес нецензурно.

