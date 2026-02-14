Не надали першу домедичну допомогу: у Києві під час затримання поліцією загинув чоловік

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Києві під час затримання поліцією помер чоловік. Про інцидент повідомляють столичні телеграм-канали, офіційних коментарів від правоохоронних органів наразі немає.
Смерть чоловіка при затриманні поліцією
За інформацією, яка шириться в мережі, подія сталася близько тижня тому в Оболонському районі столиці. Поліцію викликали через порушення громадського порядку під час комендантської години. На місці правоохоронці затримали одного з чоловіків, який нібито висловлювався на їхню адресу нецензурно.
Під час затримання, за словами очевидців, у чоловіка стався епілептичний напад. У соцмережах стверджують, що швидку допомогу викликали не одразу. Також поширюється інформація про можливе застосування фізичної сили та неправильні дії під час надання домедичної допомоги.
Зокрема, у публікаціях йдеться, що замість базових дій — забезпечення прохідності дихальних шляхів шляхом запрокидування голови та контролю дихання — були здійснені інші маніпуляції, які суперечать принципам невідкладної допомоги. Водночас ці твердження поки не підтверджені офіційно.
Наразі обставини смерті чоловіка перевіряються. Очікується позиція правоохоронних органів та можливі результати службової перевірки.