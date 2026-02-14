Не предоставили первую медицинскую помощь: в Киеве во время задержания полицией погиб мужчина

Рубрики
Ткачова Марія
В Киеве во время задержания полицией скончался мужчина. Об инциденте сообщают столичные телеграмм-каналы, официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
Смерть мужчины при задержании полицией
По информации, которая распространяется в сети, событие произошло около недели назад в Оболонском районе столицы. Полицию вызвали из-за нарушения общественного порядка во время комендантского часа. На месте стражи порядка задержали одного из мужчин, который якобы высказывался в их адрес нецензурно.
Во время задержания, по словам очевидцев, у мужчины произошел эпилептический приступ. В соцсетях утверждают, что скорую помощь вызвали не сразу. Также распространяется информация о возможном применении физической силы и неправильных действиях при оказании медицинской помощи.
В частности, в публикациях говорится, что вместо базовых действий – обеспечения проходимости дыхательных путей путем запрокидывания головы и контроля дыхания – были совершены другие манипуляции, противоречащие принципам неотложной помощи. В то же время, эти утверждения пока не подтверждены официально.
Пока обстоятельства смерти мужчины проверяются. Ожидается позиция правоохранительных органов и возможные результаты служебной проверки.