Не предоставили первую медицинскую помощь: в Киеве во время задержания полицией погиб мужчина
Не предоставили первую медицинскую помощь: в Киеве во время задержания полицией погиб мужчина

В Киеве во время задержания в Оболонском районе умер мужчина — официальных объяснений пока нет

14 февраля 2026, 01:33
Автор:
Ткачова Марія

В Киеве во время задержания полицией скончался мужчина. Об инциденте сообщают столичные телеграмм-каналы, официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Не предоставили первую медицинскую помощь: в Киеве во время задержания полицией погиб мужчина

Смерть мужчины при задержании полицией

По информации, которая распространяется в сети, событие произошло около недели назад в Оболонском районе столицы. Полицию вызвали из-за нарушения общественного порядка во время комендантского часа. На месте стражи порядка задержали одного из мужчин, который якобы высказывался в их адрес нецензурно.

Во время задержания, по словам очевидцев, у мужчины произошел эпилептический приступ. В соцсетях утверждают, что скорую помощь вызвали не сразу. Также распространяется информация о возможном применении физической силы и неправильных действиях при оказании медицинской помощи.

В частности, в публикациях говорится, что вместо базовых действий – обеспечения проходимости дыхательных путей путем запрокидывания головы и контроля дыхания – были совершены другие манипуляции, противоречащие принципам неотложной помощи. В то же время, эти утверждения пока не подтверждены официально.

Пока обстоятельства смерти мужчины проверяются. Ожидается позиция правоохранительных органов и возможные результаты служебной проверки.

