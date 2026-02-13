Вперше в залі суду: Коломойського з днем народження привітала відьма

Під час чергового засідання суду бізнесмен Ігор Коломойський зустрів свій день народження просто в залі суду. Для нього це вже третє святкування за ґратами з моменту арешту у вересні 2023 року.

Коломойського привітала відьма

Цього разу підсудний з’явився на засідання в новому костюмі та картузі із зображенням серця, що одразу привернуло увагу присутніх. Проте найбільший резонанс викликала поява так званої "відьми" Марії Тихої, яка прийшла до суду, аплодувала та публічно привітала бізнесмена зі святом.

Її візит став несподіванкою як для учасників процесу, так і для журналістів. Частина присутніх сприйняла це як перформанс або інформаційний жест, інші — як прояв особистої підтримки. Офіційних пояснень щодо мети такого візиту наразі немає.

Сам судовий розгляд триває. Коломойський перебуває під вартою у межах кількох кримінальних проваджень, зокрема щодо фінансових злочинів. Попри зменшення застави, він залишається у СІЗО.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналіст Володимир Золкін звернув увагу на поведінку Ігоря Коломойського під час судових засідань, зазначивши, що олігарх намагається перетворити судовий процес на публічний фарс.

За словами Золкіна, Коломойський дозволяє собі грубі висловлювання на адресу суддів, вступає з ними в конфлікти та вдається до прямих погроз, заявляючи, що після зміни влади в них "будуть проблеми". Журналіст охарактеризував таку риторику як типову для людей, які десятиліттями звикли до безкарності та політичного впливу. Золкін зазначає, що подібна поведінка є відлунням 1990-х і початку 2000-х років, коли великі бізнесмени фактично визначали правила гри в політиці та правоохоронній системі. Водночас нинішня ситуація принципово інша: Коломойський уже тривалий час перебуває під вартою, а перспектив швидкого звільнення не проглядається. На думку журналіста, емоційні зриви та конфліктність олігарха в залі суду можуть бути наслідком усвідомлення втрати колишнього впливу та контролю над ситуацією. Золкін підкреслює, що часи, коли погрози та тиск могли змінити хід правосуддя, минають.

