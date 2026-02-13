Впервые в зале суда: Коломойского с днем рождения поздравила ведьма

Во время очередного заседания суда бизнесмен Игорь Коломойский встретил свой день рождения прямо в зале суда. Для него это уже третье празднование за решеткой с момента ареста в сентябре 2023 года.

Коломойского поздравила ведьма

На этот раз подсудимый явился на заседание в новом костюме и фуражке с изображением сердца, что сразу привлекло внимание присутствующих. Однако наибольший резонанс вызвало появление так называемой ведьмы Марии Тихой, которая пришла в суд, аплодировала и публично поздравила бизнесмена с праздником.

Ее визит стал неожиданностью как для участников процесса, так и журналистов. Часть собравшихся восприняла это как перформанс или информационный жест, другие как проявление личной поддержки. Официальных объяснений по поводу цели такого визита пока нет.

Само судебное разбирательство продолжается. Коломойский находится под стражей в рамках нескольких уголовных производств, в том числе по финансовым преступлениям. Несмотря на уменьшение залога, он остается в СИЗО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист Владимир Золкин обратил внимание на поведение Игоря Коломойского во время судебных заседаний, отметив, что олигарх пытается превратить судебный процесс в публичный фарс.

По словам Золкина, Коломойский позволяет себе грубые высказывания в адрес судей, вступает с ними в конфликты и прибегает к прямым угрозам, заявляя, что после смены власти у них "будут проблемы". Журналист охарактеризовал такую риторику как типичную для людей, десятилетиями привыкших к безнаказанности и политическому влиянию. Золкин отмечает, что подобное поведение является эхом 1990-х и начале 2000-х годов, когда крупные бизнесмены фактически определяли правила игры в политике и правоохранительной системе. В то же время, нынешняя ситуация принципиально иная: Коломойский уже долгое время находится под стражей, а перспектив быстрого увольнения не просматривается. По мнению журналиста, эмоциональные срывы и конфликтность олигарха в зале суда могут являться следствием осознания потери прежнего влияния и контроля над ситуацией. Золкин подчеркивает, что времена, когда угрозы и давление могли изменить ход правосудия, проходят.

