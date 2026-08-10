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У валізі біля дороги знайшли "тіло" з пірсингом та синцями: поліцію шокувала правда про знахідку

Правоохоронці розпочали масштабне розслідування вбивства після моторошної знахідки, але судово-медична експертиза розкрила абсурдну правду.

10 серпня 2026, 14:07
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Сергій Кречмаровський

Звичайна знахідка біля сільської дороги в австралійському штаті Новий Південний Уельс перетворилася на масштабну правоохоронну спецоперацію. Перехожі виявили покинуту валізу, всередині якої проглядалися обриси людського тіла.

У валізі біля дороги знайшли "тіло" з пірсингом та синцями: поліцію шокувала правда про знахідку

Навколо покинутої на узбіччі валізи правоохоронці тимчасово перекривали рух / Фото: Pixabay (ілюстративне)

На місце події терміново прибули криміналісти та слідчі групи. Оточивши територію, правоохоронці розпочали розслідування за фактом можливого умисного вбивства, адже первинний огляд вказував на моторошний злочин.

Що насправді було у валізі

Усередині валізи знаходилася жіноча постать. Обставини виглядали максимально реалістично: об'єкт мав справжнє волосся, стильний одяг, пірсинг у носі та навіть помітні сліди, схожі на синці й садна. Саме ці деталі змусили поліцейських припустити, що йдеться про насильницьку смерть.

Однак після того, як знахідку доправили до експертів і провели детальний судово-медичний огляд, розслідування набуло несподіваного повороту.

З'ясувалося, що "жертва" виявилася високодеталізованою та реалістичною лялькою на повний зріст. Усі сліди побоїв та анатомічні особливості були лише якісною імітацією.

Отримавши висновки судово-медичної експертизи, поліція офіційно закрила справу про ймовірне вбивство та зняла оточення з дороги. Хоча ситуація викликала занепокоєння серед місцевих жителів, правоохоронці запевнили, що жодної загрози безпеці громадян немає. Наразі з'ясовується, хто і з якою метою вивіз та покинув специфічний об'єкт у валізі.

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Джерело: https://www.theguardian.com/australia-news/2026/aug/09/body-woman-found-suitcase-regional-nsw-road-ntwnfb
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