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Десерт зі смаком в'язниці: шефу ресторану з зірками Мішлен загрожує термін через один інгредієнт

У Південній Кореї спалахнув гучний судовий скандал довкола двозіркового ресторану Мішлен, де гостям 4 роки подавали сорбет із мурахами.

6 серпня 2026, 13:01
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Сергій Кречмаровський

Висока кухня дивує експериментами, але в Сеулі один із них закінчився справжнім криміналом. Прокуратура Південної Кореї вимагає заґратувати на цілий рік власника розкішного ресторану з двома зірками Мішлен. А все через те, що шеф-кухар вирішив прикрашати свої авторські десерти... справжніми мурахами.

Десерт зі смаком в'язниці: шефу ресторану з зірками Мішлен загрожує термін через один інгредієнт

Вишуканий десерт високої кухні. Фото: Pixabay / Guillermo Muro

Скандал спалахнув після того, як інспектори з харчової безпеки натрапили у соцмережах на яскраві фото дивних страв. Виявилося, що упродовж чотирьох років елітний заклад пригощав відвідувачів сорбетом із чорними мурахами. За оцінками слідчих, за цей час кухарі виклали на тарілки майже 49 тисяч комах, імпортованих зі США та Таїланду, а сам десерт замовили понад 12 тисяч разів.

У Кореї діють дуже суворі закони щодо їстівних комах. У країні є чіткий список лише з 10 видів — серед них, наприклад, сарана та личинки хрущака. Мурах у цьому списку немає взагалі. Окрім відсутності дозволу, аналізи в лабораторії виявили ще гіршу деталь: у ввезених комахах рівень важких металів перевищував норму.

У суді власник ресторану свою провину визнав лише частково. Адвокати переконують, що мурахи були тільки дрібною деталлю великого меню з 15 страв. Мовляв, гостям завжди давали вибір: ризикнути й відчути пікантну кислинку комах чи замінити їх на їстівні квіти. Також захист нагадує, що подібні делікатеси спокійно подають у Мішлен-ресторанах Данії чи Великої Британії. Яку крапку в цій гучній справі поставить суд, стане відомо вже на початку вересня.

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