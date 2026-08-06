Десерт со вкусом тюрьмы: шефу ресторана со звездами Мишлен грозит срок из-за одного ингредиента

Высокая кухня удивляет экспериментами, но в Сеуле один из них закончился настоящим криминалом. Прокуратура Южной Кореи требует посадить на целый год владельца роскошного ресторана с двумя звездами Мишлен. А все потому, что шеф-повар решил украшать свои авторские десерты... настоящими муравьями.

Изысканный десерт высокой кухни. Фото: Pixabay / Guillermo Muro

Скандал вспыхнул после того, как инспекторы по пищевой безопасности натолкнулись в соцсетях на яркие фото удивительных блюд. Оказалось, что в течение четырех лет элитное заведение угощало посетителей сорбетом с черными муравьями. По оценкам следователей, за это время повара выложили на тарелки около 49 тысяч насекомых, импортированных из США и Таиланда, а сам десерт заказали более 12 тысяч раз.

В Корее действуют очень суровые законы по поводу съедобных насекомых. В стране есть четкий список только из 10 видов — среди них, например, саранча и личинки хрущака. Муравьев в этом списке нет вообще. Кроме отсутствия разрешения, анализы в лаборатории обнаружили еще худшую деталь: во ввозимых насекомых уровень тяжелых металлов превышал норму.

В суде владелец ресторана свою вину признал частично. Адвокаты утверждают, что муравьи были только мелкой деталью большого меню из 15 блюд. Мол, гостям всегда давали выбор: рискнуть и почувствовать пикантную кислинку насекомых или заменить их съедобными цветами. Также защита напоминает, что подобные деликатесы спокойно подают в Мишлен-ресторанах Дании или Великобритании. Какую точку в этом громком деле поставит суд, станет известно уже в начале сентября.

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