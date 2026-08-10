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В чемодане у дороги нашли "тело" с пирсингом и синяками: полицию шокировала правда о находке

Правоохранители начали масштабное расследование убийства после жуткой находки, но судебно-медицинская экспертиза раскрыла абсурдную правду.

10 августа 2026, 14:07
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Сергій Кречмаровський

Обычная находка у сельской дороги в австралийском штате Новый Южный Уэльс превратилась в масштабную правоохранительную спецоперацию. Прохожие обнаружили заброшенный чемодан, внутри которого просматривались очертания человеческого тела.

В чемодане у дороги нашли "тело" с пирсингом и синяками: полицию шокировала правда о находке

Вокруг брошенного на обочине чемодана правоохранители временно перекрывали движение / Фото: Pixabay (иллюстративное)

На место происшествия срочно прибыли криминалисты и следственные группы. Окружив территорию, правоохранители начали расследование по факту возможного умышленного убийства, ведь первоначальный осмотр указывал на жуткое преступление.

Что на самом деле было в чемодане

Внутри чемодана находилась женская фигура. Обстоятельства выглядели максимально реалистично: у объекта были настоящие волосы, стильная одежда, пирсинг в носу и даже заметные следы, похожие на синяки и ссадины. Именно эти детали заставили полицейских предположить, что речь идет о насильственной смерти.

Однако после того, как находку доставили к экспертам и провели детальное судебно-медицинское освидетельствование, расследование получило неожиданный поворот.

Выяснилось, что "жертва" оказалась высокодетализированной и реалистичной куклой в полный рост. Все следы побоев и анатомические особенности были только качественной имитацией.

Получив выводы судебно-медицинской экспертизы, полиция официально закрыла дело о вероятном убийстве и сняла оцепление с дороги. Хотя ситуация вызвала беспокойство среди местных жителей, правоохранители заверили, что никакой угрозы безопасности граждан нет. Выясняется, кто и с какой целью вывез и оставил специфический объект в чемодане.

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Источник: https://www.theguardian.com/australia-news/2026/aug/09/body-woman-found-suitcase-regional-nsw-road-ntwnfb
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