У мережу випадково опублікували вітання путіна з 8 березня, де він 20 секунд кашляв

Пресслужба Кремля ненадовго опублікувала повну невідредаговану версію відеозвернення диктатора рф Володимира путіна з нагоди 8 березня.

Вітання з 8 березня від путіна

Відео тривалістю понад шість хвилин з’явилося в офіційному Telegram-каналі Кремля близько 01:01 ночі, але вже через кілька хвилин було видалене. Пізніше опублікували скорочену та відредаговану версію звернення.

На кадрах невідредагованого ролика Путін двічі зачитує текст привітання. Після першої спроби він просить записати звернення ще раз, пояснюючи це тим, що в нього "першить у горлі".

"Давайте-ка я ще раз скажу, тому що… першило. Я чуть не закашлялся. Много говорил сегодня", — говорить Путін на відео перед повторним записом.

За даними сервісу моніторингу Telegram-каналів TGStat, первинний ролик був доступний лише кілька хвилин, після чого його замінили на змонтовану версію тривалістю менше трьох хвилин.

Повідомляється, що початкову версію відео також на короткий час опублікували деякі російські Telegram-канали, однак згодом її також видалили.

