logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Приколи У мережу випадково опублікували вітання путіна з 8 березня, де він 20 секунд кашляв
commentss НОВИНИ Всі новини

У мережу випадково опублікували вітання путіна з 8 березня, де він 20 секунд кашляв

Кремль випадково опублікував невідредаговане відео з проханням Путіна перезаписати привітання

9 березня 2026, 01:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Пресслужба Кремля ненадовго опублікувала повну невідредаговану версію відеозвернення диктатора рф Володимира путіна з нагоди 8 березня.

У мережу випадково опублікували вітання путіна з 8 березня, де він 20 секунд кашляв

Вітання з 8 березня від путіна

Відео тривалістю понад шість хвилин з’явилося в офіційному Telegram-каналі Кремля близько 01:01 ночі, але вже через кілька хвилин було видалене. Пізніше опублікували скорочену та відредаговану версію звернення.

На кадрах невідредагованого ролика Путін двічі зачитує текст привітання. Після першої спроби він просить записати звернення ще раз, пояснюючи це тим, що в нього "першить у горлі".

"Давайте-ка я ще раз скажу, тому що… першило. Я чуть не закашлялся. Много говорил сегодня", — говорить Путін на відео перед повторним записом.

За даними сервісу моніторингу Telegram-каналів TGStat, первинний ролик був доступний лише кілька хвилин, після чого його замінили на змонтовану версію тривалістю менше трьох хвилин.

Повідомляється, що початкову версію відео також на короткий час опублікували деякі російські Telegram-канали, однак згодом її також видалили.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Підрозділи Сил оборони України завдали удару по складу безпілотників російських військ у тимчасово окупованому Донецьку.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, ціллю міг бути склад ударних БпЛА "Герань-2", який розташовувався на території заводу "Точмаш" поблизу Донецького міжнародного аеропорту.  Також повідомляється, що удар нібито було завдано ракетою типу "Фламінго". Після вибуху в кількох містах на окупованій території виникли перебої з електропостачанням. Частково зникло світло у Донецьку, Макіївці, Єнакієвому та Горлівці. Офіційного підтвердження щодо масштабу пошкоджень або знищення складу безпілотників наразі немає.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/agentstvonews/14276
Теги:

Новини

Всі новини