В сеть случайно опубликовали поздравление путина с 8 марта, где он 20 секунд кашлял

Прессслужба Кремля ненадолго опубликовала полную неотредактированную версию видеообращения диктатора России Владимира Путина по случаю 8 марта.

Поздравление с 8 марта от путина

Видео продолжительностью более шести минут появилось в официальном Telegram-канале Кремля около 01:01 ночи, но уже через несколько минут было удалено. Позже опубликовали сокращенную и отредактированную версию обращения.

На кадрах неотредактированного ролика Путин дважды зачитывает текст поздравления. После первой попытки он просит записать обращение еще раз, объясняя это тем, что у него "первит в горле".

"Давайте я еще раз скажу, потому что… первило. Я чуть не закашлялся. Многие говорили сегодня", — говорит Путин на видео перед повторной записью.

По данным сервиса мониторинга Telegram-каналов TGStat, первичный ролик был доступен всего несколько минут, после чего его заменили смонтированной версией продолжительностью менее трех минут.

Сообщается, что начальную версию видео также на короткое время опубликовали некоторые российские Telegram-каналы, однако впоследствии ее удалили.

