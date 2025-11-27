У Дніпрі жінка з російським паспортом намагалася отримати допомогу від держави

У Дніпрі розгорівся скандал навколо жінки, яка прийшла у відділення "Укрпошти" на проспекті Петра Калнишевського, щоб отримати зимову державну допомогу — виплату у розмірі 1000 гривень. Незвичність ситуації в тому, що в руках отримувачки був паспорт Російської Федерації.

Жінка з російським паспортом намагалася отримати "тисячу Зеленського"

Про інцидент повідомляє Телеканал D1 із посиланням на місцеві медіа.

Чи був це справді російський документ, чи лише обкладинка на українському паспорті — наразі не встановлено. Відомо лише те, що співробітники відділення звернули увагу на іноземний паспорт і зафіксували ситуацію, яка однозначно потребує додаткової перевірки компетентних органів.

Поява людини з документами країни-агресора під час отримання державних виплат неминуче викликає запитання: від випадкової плутанини до потенційної провокації. Рішення у цій ситуації тепер за відповідними службами, які мають з’ясувати, ким була ця жінка та на яких підставах вона звернулася по допомогу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, на що можна буде витратити 1000 гривень "Зимової підтримки". У той же час стало відомо, що уряд збирається фінансувати ці виплати за рахунок інших соціальних програм. Видатки на "Соціальний захист дітей та сім’ї" планують зменшити на 3,042 мільярда гривень, а допомогу малозабезпеченим уріжуть ще на 1,483 мільярда. Ці гроші спрямують на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", через яку і буде видана так звана "тисяча Зеленського". Мінфін уже попередив – такі зміни призведуть до втрати цільового використання коштів, адже їх перенаправлять людям, які не перебувають у скрутних обставинах.