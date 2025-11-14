Уряд забирає гроші у дітей і бідних – щоб роздати всім українцям по 1000 гривень

Український уряд готує масову одноразову виплату – кожен громадянин зможе отримати 1000 грн у межах програми "зимова підтримка". Влада планує охопити виплатами 11 мільйонів людей. Про це повідомляє "Економічна правда": загальна сума виплат становитиме 11 мільярдів гривень, але необхідних коштів у бюджеті поки немає.

«Тисяча Зеленського» 2025: кому дадуть виплату і за чий рахунок уряд профінансує програму

Проєкт постанови свідчить, що уряд збирається фінансувати ці виплати за рахунок інших соціальних програм. Видатки на "Соціальний захист дітей та сім’ї" планують зменшити на 3,042 мільярда гривень, а допомогу малозабезпеченим уріжуть ще на 1,483 мільярда. Ці гроші спрямують на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", через яку і буде видана так звана "тисяча Зеленського". Мінфін уже попередив – такі зміни призведуть до втрати цільового використання коштів, адже їх перенаправлять людям, які не перебувають у скрутних обставинах.

Заявки на отримання виплати можна буде подавати від 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Гроші нараховуватимуть на "Дія.Картку" або через відділення "Укрпошти" для тих, хто отримує виплати там. Кошти дозволять витрачати на українські товари, комунальні послуги, ліки, продукти та благодійність. Використати їх потрібно до 30 червня 2026 року – після цього невитрачену суму повернуть до держбюджету. Попри критику Міністерства фінансів і суперечки щодо джерел фінансування, урядовці готуються ухвалити документ уже найближчими днями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв раніше, що Україна стикається з дефіцитом коштів, а 140 млрд євро з активів РФ блокують три країни ЄС. У разі блокування траншу вже від квітня Україна змушена буде обмежувати видатки: пенсії, зарплати державних службовців, медиків і військових можуть постраждати.