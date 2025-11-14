Правительство забирает деньги у детей и бедных – чтобы раздать всем украинцам по 1000 гривен

Украинское правительство готовит массовую единовременную выплату – каждый гражданин сможет получить 1000 грн в рамках программы "зимняя поддержка". Власти планируют охватить выплатами 11 миллионов человек. Об этом сообщает "Экономическая правда": общая сумма выплат составит 11 миллиардов гривен, но необходимых средств в бюджете пока нет.

«Тысяча Зеленского» 2025: кому дадут выплату и за чей счет правительство профинансирует программу

Проект постановления показывает, что правительство собирается финансировать эти выплаты за счет других социальных программ. Расходы на "Социальную защиту детей и семьи" планируют уменьшить на 3,042 миллиарда гривен, а помощь малоимущим урежут еще на 1,483 миллиарда. Эти деньги направят на программу "Социальная защита попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан", по которой и будет издана так называемая "тысяча Зеленского". Минфин уже предупредил – такие изменения приведут к потере целевого использования средств, ведь их перенаправят людям, которые не находятся в тяжелых обстоятельствах.

Заявки на получение выплаты можно будет подавать с 15 ноября по 24 декабря 2025 года. Деньги будут начислять на "Действие.Карту" или через отделение "Укрпочты" для тех, кто получает выплаты там. Средства позволят тратить на украинские товары, коммунальные услуги, лекарства, продукты и благотворительность. Использовать их нужно до 30 июня 2026 — после этого неизрасходованную сумму вернут в госбюджет. Несмотря на критику Министерства финансов и споры по поводу источников финансирования, чиновники готовятся принять документ уже в ближайшие дни.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал ранее, что Украина сталкивается с дефицитом средств, а 140 млрд евро из активов РФ блокируют три страны ЕС. В случае блокировки транша уже с апреля Украина будет вынуждена ограничивать расходы: пенсии, зарплаты государственных служащих, медиков и военных могут пострадать.