В Днепре женщина с российским паспортом пыталась получить помощь от государства

В Днепре разгорелся скандал вокруг женщины, которая пришла в отделение "Укрпочты" по проспекту Петра Калнышевского, чтобы получить зимнюю государственную помощь — выплату в размере 1000 гривен. Необычность ситуации в том, что в руках получательницы был паспорт Российской Федерации .

Женщина с паспортом РФ пыталась получить "тысячу Зеленского"

Об инциденте сообщает Телеканал D1 со ссылкой на местные медиа.

Был ли это действительно российский документ или только обложка на украинском паспорте — пока не установлено. Известно лишь, что сотрудники отделения обратили внимание на иностранный паспорт и зафиксировали ситуацию, которая однозначно нуждается в дополнительной проверке компетентных органов.

Появление человека с документами страны-агрессора при получении государственных выплат неизбежно вызывает вопросы: от случайной неразберихи до потенциальной провокации. Решение в этой ситуации теперь за соответствующими службами, которые должны выяснить, кем была женщина и на каких основаниях она обратилась за помощью.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, на что можно будет потратить 1000 гривен "Зимней поддержки". В то же время стало известно, что правительство собирается финансировать эти выплаты за счет других социальных программ . Расходы на "Социальную защиту детей и семьи" планируют уменьшить на 3,042 миллиарда гривен, а помощь малоимущим урежут еще на 1,483 миллиарда. Эти деньги направят на программу "Социальная защита попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан", по которой и будет выдана так называемая "тысяча Зеленского". Минфин уже предупредил – такие изменения приведут к потере целевого использования средств, ведь их перенаправят людям, которые не находятся в тяжелых обстоятельствах.