Туфлі завеликі за розміром, але якщо вони від Трампа, то їх треба носити

Президент США Дональд Трамп подарував членам своєї команди класичні чоловічі туфлі бренду Florsheim. Про це повідомляє видання The Times.
Туфлі від Трампа
За інформацією журналістів, такі подарунки отримали кілька високопосадовців адміністрації, серед яких віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет.
Як зазначає видання, Трамп купує ці подарунки власним коштом і нібито уважно стежить за тим, чи носять їх отримувачі.
За словами співробітників Білого Дому , однакові туфлі вже стали своєрідною внутрішньою темою для жартів серед чиновників.
"Вони є у всіх хлопців", — сказала одна зі співробітниць адміністрації. Інша пожартувала, що ситуація виглядає комічно, адже всі побоюються з’явитися без цих туфель.
На фотографії агентства Getty Images, яку опублікували медіа, видно туфлі, подаровані Марко Рубіо. За даними журналістів, вони виявилися дещо завеликими для держсекретаря.