Туфлі завеликі за розміром, але якщо вони від Трампа, то їх треба носити
Туфлі завеликі за розміром, але якщо вони від Трампа, то їх треба носити

Трамп подарував членам своєї команди однакові туфлі, які тепер бояться не носити

11 березня 2026, 18:04
Автор:
Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп подарував членам своєї команди класичні чоловічі туфлі бренду Florsheim. Про це повідомляє видання The Times.

Туфлі завеликі за розміром, але якщо вони від Трампа, то їх треба носити

Туфлі від Трампа

За інформацією журналістів, такі подарунки отримали кілька високопосадовців адміністрації, серед яких віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет.

Як зазначає видання, Трамп купує ці подарунки власним коштом і нібито уважно стежить за тим, чи носять їх отримувачі.

За словами співробітників Білого Дому , однакові туфлі вже стали своєрідною внутрішньою темою для жартів серед чиновників.

"Вони є у всіх хлопців", — сказала одна зі співробітниць адміністрації. Інша пожартувала, що ситуація виглядає комічно, адже всі побоюються з’явитися без цих туфель.

На фотографії агентства Getty Images, яку опублікували медіа, видно туфлі, подаровані Марко Рубіо. За даними журналістів, вони виявилися дещо завеликими для держсекретаря.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародна спільнота наразі не готова до третьої світової війни, а ескалація навколо Ірану може створити серйозні глобальні ризики.
Про це він сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейлін Робертсон. За словами президента, конфлікт навколо Ірану може вийти за межі локального протистояння і перерости у значно ширший міжнародний конфлікт. "Я не бачу коротких операцій в Ірані. Я бачу більш глобальні виклики. Якщо це не припиниться до осені і якщо деякі союзники публічно приєднаються до іранського режиму, ми побачимо нові кроки в цих викликах", — сказав Зеленський.



Джерело: https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/trump-florsheim-shoes-145-rubio-vance-t053k0r6r
