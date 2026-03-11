Туфли слишком большие по размеру, но если они от Трампа, то их надо носить

Рубрики
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп подарил членам своей команды классические мужские туфли бренда Florsheim . Об этом сообщает издание The Times .
Туфли от Трампа
По информации журналистов, такие подарки получили несколько высокопоставленных должностных лиц администрации, среди которых вице-президент Джей Ди Венс , государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет .
Как отмечает издание, Трамп покупает эти подарки за свой счет и якобы внимательно следит за тем, носят ли их получатели.
По словам сотрудников Белого Дома, одинаковые туфли уже стали своеобразной внутренней темой для шуток среди чиновников.
"Они есть у всех ребят", — сказала одна из сотрудниц администрации. Другая пошутила, что ситуация выглядит комично, ведь все опасаются появиться без этих туфель.
На фотографии агентства Getty Images , опубликованной медиа, видны туфли, подаренные Марко Рубио. По данным журналистов, они оказались несколько большими для госсекретаря.