Туфли слишком большие по размеру, но если они от Трампа, то их надо носить

Президент США Дональд Трамп подарил членам своей команды классические мужские туфли бренда Florsheim . Об этом сообщает издание The Times .

Туфли от Трампа

По информации журналистов, такие подарки получили несколько высокопоставленных должностных лиц администрации, среди которых вице-президент Джей Ди Венс , государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет .

Как отмечает издание, Трамп покупает эти подарки за свой счет и якобы внимательно следит за тем, носят ли их получатели.

По словам сотрудников Белого Дома, одинаковые туфли уже стали своеобразной внутренней темой для шуток среди чиновников.

"Они есть у всех ребят", — сказала одна из сотрудниц администрации. Другая пошутила, что ситуация выглядит комично, ведь все опасаются появиться без этих туфель.

На фотографии агентства Getty Images , опубликованной медиа, видны туфли, подаренные Марко Рубио. По данным журналистов, они оказались несколько большими для госсекретаря.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество пока не готово к третьей мировой войне, а эскалация вокруг Ирана может создать серьезные глобальные риски.

Об этом он сказал в интервью ирландскому блоггеру Кейлину Робертсону. По словам президента, конфликт вокруг Ирана может выйти за пределы локального противостояния и перерасти в более широкий международный конфликт. "Я не вижу коротких операций в Иране. Я вижу более глобальные вызовы. Если это не прекратится к осени, и если некоторые союзники публично присоединятся к иранскому режиму, мы увидим новые шаги в этих вызовах", — сказал Зеленский.

