Туфли слишком большие по размеру, но если они от Трампа, то их надо носить
Туфли слишком большие по размеру, но если они от Трампа, то их надо носить

Трамп подарил членам своей команды одинаковые туфли, которые теперь боятся не носить

11 марта 2026, 18:04
Автор:
Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп подарил членам своей команды классические мужские туфли бренда Florsheim . Об этом сообщает издание The Times .

Туфли слишком большие по размеру, но если они от Трампа, то их надо носить

Туфли от Трампа

По информации журналистов, такие подарки получили несколько высокопоставленных должностных лиц администрации, среди которых вице-президент Джей Ди Венс , государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет .

Как отмечает издание, Трамп покупает эти подарки за свой счет и якобы внимательно следит за тем, носят ли их получатели.

По словам сотрудников Белого Дома, одинаковые туфли уже стали своеобразной внутренней темой для шуток среди чиновников.

"Они есть у всех ребят", — сказала одна из сотрудниц администрации. Другая пошутила, что ситуация выглядит комично, ведь все опасаются появиться без этих туфель.

На фотографии агентства Getty Images , опубликованной медиа, видны туфли, подаренные Марко Рубио. По данным журналистов, они оказались несколько большими для госсекретаря.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество пока не готово к третьей мировой войне, а эскалация вокруг Ирана может создать серьезные глобальные риски.
Об этом он сказал в интервью ирландскому блоггеру Кейлину Робертсону. По словам президента, конфликт вокруг Ирана может выйти за пределы локального противостояния и перерасти в более широкий международный конфликт. "Я не вижу коротких операций в Иране. Я вижу более глобальные вызовы. Если это не прекратится к осени, и если некоторые союзники публично присоединятся к иранскому режиму, мы увидим новые шаги в этих вызовах", — сказал Зеленский.



Источник: https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/trump-florsheim-shoes-145-rubio-vance-t053k0r6r
