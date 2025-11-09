Трамп заснув під час виступу у Білому домі: мережа вибухнула мемами

У соцмережах активно обговорюють відео, на якому президент США Дональд Трамп нібито заснув просто під час виступу в Овальному кабінеті.

Трамп заснув під час виступу

Як повідомляє CNN, інцидент стався 6 листопада, коли Трамп сидів за своїм робочим столом і говорив про зниження цін на популярні препарати для схуднення. На кадрах видно, як він кілька разів заплющує очі та тре обличчя, наче бореться з втомою.

Фото з підписом "Дрімотний Дон повернувся" опублікувала пресслужба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, що миттєво підхопили користувачі соцмереж.

У Білому домі вже спростували ці чутки, заявивши, що Трамп не спав, а просто на мить заплющив очі під час паузи.

Іронії додає те, що раніше сам Трамп висміював свого попередника Джо Байдена, називаючи його "сонним Джо" за втому на публічних заходах.

