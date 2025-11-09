logo_ukra

Міноборони презентувало «Пакунок пораненого»: що в нього входить

Міноборони презентувало проєкт «Пакунок пораненого»: адаптивний одяг і гігієнічні набори для військових

9 листопада 2025, 13:23
Міністерство оборони України представило проєкт "Пакунок пораненого" під час виїзного засідання Ради з безбар’єрності, яке відбулося під головуванням прем’єрки Юлії Свириденко та за участі Першої леді Олени Зеленської.

Міноборони презентувало «Пакунок пораненого»: що в нього входить

«Пакунок пораненого» для військових в Україні

До кінця 2025 року Міноборони планує закупити та поставити понад 450 тисяч одиниць адаптивного одягу і 50 тисяч гігієнічних наборів для поранених військових. Ініціатива є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору до 2030 року.

"Пакунок пораненого" — це комплексне забезпечення військових адаптивним одягом і засобами гігієни, яке має вирішити три ключові проблеми:

  • фізичну — звичайний одяг не підходить для бійців із пов’язками чи апаратами фіксації;
  • психологічну — відсутність зручного одягу змушує поранених залежати від допомоги інших;
  • медичну — лікарям складно оглядати рани без додаткового болю для пацієнта.

Розроблений одяг має вільний крій і текстильні застібки, що дозволяє медикам швидко отримувати доступ до уражених ділянок, а військовим — почуватися комфортніше.

На сьогодні вже передано 50 тисяч одиниць такого одягу до шпиталів у прифронтових регіонах — Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ще 26 тисяч предметів — у процесі постачання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко різко висловився щодо ситуації з енергопостачанням в Україні, заявивши, що обіцянки президента про “блекаут у Москві” обернулися проблемами всередині країни.



