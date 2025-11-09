logo

BTC/USD

101811

ETH/USD

3397.92

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Минобороны презентовало «Пакет раненого»: что в него входит
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны презентовало «Пакет раненого»: что в него входит

Минобороны представило проект «Пакет раненого»: адаптивная одежда и гигиенические наборы для военных

9 ноября 2025, 13:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министерство обороны Украины представило проект "Пакет раненого" во время выездного заседания Совета по безбарьерности, которое состоялось под председательством премьера Юлии Свириденко и при участии Первой леди Елены Зеленской.

Минобороны презентовало «Пакет раненого»: что в него входит

«Пакет раненого» для военных в Украине

До конца 2025 г. Минобороны планирует закупить и поставить более 450 тысяч единиц адаптивной одежды и 50 тысяч гигиенических наборов для раненых военных. Инициатива является частью Национальной стратегии создания безбарьерного пространства до 2030 года.

"Пакет раненого" — это комплексное обеспечение военных адаптивной одеждой и средствами гигиены, которое должно решить три ключевые проблемы:

  • физическую – обычная одежда не подходит для бойцов с повязками или аппаратами фиксации;
  • психологическую – отсутствие удобной одежды заставляет раненых зависеть от помощи других;
  • медицинскую – врачам сложно осматривать раны без дополнительной боли для пациента.

Разработанная одежда имеет свободный крой и текстильные застежки, что позволяет медикам быстро получать доступ к пораженным участкам, а военным чувствовать себя комфортнее.

На сегодняшний день уже передано 50 тысяч единиц такой одежды в госпиталы в прифронтовых регионах — Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Еще 26 тысяч предметов – в процессе снабжения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко резко высказался по поводу ситуации с энергоснабжением в Украине, заявив, что обещания президента о "блэкауте в Москве" обернулись проблемами внутри страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mod.gov.ua/news/minoboroni-prezentuvalo-pakunok-poranenogo-pid-chas-radi-z-bezbar-yernosti
Теги:

Новости

Все новости