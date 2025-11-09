Минобороны презентовало «Пакет раненого»: что в него входит

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Министерство обороны Украины представило проект "Пакет раненого" во время выездного заседания Совета по безбарьерности, которое состоялось под председательством премьера Юлии Свириденко и при участии Первой леди Елены Зеленской.
«Пакет раненого» для военных в Украине
До конца 2025 г. Минобороны планирует закупить и поставить более 450 тысяч единиц адаптивной одежды и 50 тысяч гигиенических наборов для раненых военных. Инициатива является частью Национальной стратегии создания безбарьерного пространства до 2030 года.
"Пакет раненого" — это комплексное обеспечение военных адаптивной одеждой и средствами гигиены, которое должно решить три ключевые проблемы:
Разработанная одежда имеет свободный крой и текстильные застежки, что позволяет медикам быстро получать доступ к пораженным участкам, а военным чувствовать себя комфортнее.
На сегодняшний день уже передано 50 тысяч единиц такой одежды в госпиталы в прифронтовых регионах — Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Еще 26 тысяч предметов – в процессе снабжения.