Трамп заснул во время выступления в Белом доме: сеть взорвалась мемами
Трамп заснул во время выступления в Белом доме: сеть взорвалась мемами

«Дремящий Дон»: в сети шутят, что Трамп заснул во время выступления в Белом доме

9 ноября 2025, 14:51
Ткачова Марія

В соцсетях активно обсуждают видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы заснул прямо во время выступления в Овальном кабинете.

Трамп заснул во время выступления в Белом доме: сеть взорвалась мемами

Трамп уснул во время выступления

Как сообщает CNN, инцидент произошел 6 ноября, когда Трамп сидел за своим рабочим столом и говорил о понижении цен на популярные препараты для похудения. На кадрах видно, как он несколько раз закрывает глаза и тре лицо, словно борется с усталостью.

Фото с подписью "Дремящий Дон вернулся" опубликовала прессслужба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, что мгновенно подхватили пользователи соцсетей.

В Белом доме уже опровергли эти слухи, заявив, что Трамп бодрствовал, а просто на мгновение закрыл глаза во время паузы.

Иронии добавляет то, что раньше сам Трамп высмеивал своего предшественника Джо Байдена, называя его "сонным Джо" за усталость на публичных мероприятиях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинская актриса Наталья Денисенко показала зрителям, что остается за кадром романтического шоу "Холостяк 14", где главным героем стал ее близкий друг и коллега — актер Тарас Цымбалюк.
Она провела экскурсию по роскошному трехэтажному дому, в котором живут девушки, борющиеся за сердце главного героя. Обычно зрители видят только гостиную, где участницы обсуждают свидание, но в этот раз Наталья показала, как выглядит дом полностью — от кухни до спален.

Также портал "Комментарии" публиковал, что Министерство обороны Украины представило проект "Упаковка раненого" во время выездного заседания Совета по безбарьерности, которое состоялось под председательством премьера Юлии Свириденко и при участии Первой леди Елены Зеленской.



Источник: https://edition.cnn.com/2025/11/08/politics/trump-oval-office-event
