Трамп заснул во время выступления в Белом доме: сеть взорвалась мемами

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В соцсетях активно обсуждают видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы заснул прямо во время выступления в Овальном кабинете.
Трамп уснул во время выступления
Как сообщает CNN, инцидент произошел 6 ноября, когда Трамп сидел за своим рабочим столом и говорил о понижении цен на популярные препараты для похудения. На кадрах видно, как он несколько раз закрывает глаза и тре лицо, словно борется с усталостью.
Фото с подписью "Дремящий Дон вернулся" опубликовала прессслужба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, что мгновенно подхватили пользователи соцсетей.
В Белом доме уже опровергли эти слухи, заявив, что Трамп бодрствовал, а просто на мгновение закрыл глаза во время паузы.
Иронии добавляет то, что раньше сам Трамп высмеивал своего предшественника Джо Байдена, называя его "сонным Джо" за усталость на публичных мероприятиях.