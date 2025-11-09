Трамп заснул во время выступления в Белом доме: сеть взорвалась мемами

В соцсетях активно обсуждают видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы заснул прямо во время выступления в Овальном кабинете.

Трамп уснул во время выступления

Как сообщает CNN, инцидент произошел 6 ноября, когда Трамп сидел за своим рабочим столом и говорил о понижении цен на популярные препараты для похудения. На кадрах видно, как он несколько раз закрывает глаза и тре лицо, словно борется с усталостью.

Фото с подписью "Дремящий Дон вернулся" опубликовала прессслужба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, что мгновенно подхватили пользователи соцсетей.

В Белом доме уже опровергли эти слухи, заявив, что Трамп бодрствовал, а просто на мгновение закрыл глаза во время паузы.

Иронии добавляет то, что раньше сам Трамп высмеивал своего предшественника Джо Байдена, называя его "сонным Джо" за усталость на публичных мероприятиях.

