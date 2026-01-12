logo_ukra

Трамп врятував НАТО

Дональд Трамп заявив, що саме він «врятував НАТО», опублікувавши короткий допис без пояснень, який уже викликав нову хвилю дискусій у країнах Альянсу

12 січня 2026, 16:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він врятував НАТО. Відповідний допис з’явився на його сторінці у соціальній мережі Truth Social без будь-яких додаткових пояснень або контексту.

Трамп врятував НАТО

Черговий допис Трампа в соцмережі

Раніше Трамп неодноразово наголошував, що Альянс перебував на межі розпаду, однак, за його словами, саме він змусив країни-члени переглянути підхід до колективної безпеки. Йдеться про збільшення оборонних витрат, які, як стверджував американський президент, мали зрости з мінімального рівня у 2% до 5% від валового внутрішнього продукту.

Водночас заяви Трампа про роль у збереженні НАТО звучать на тлі його ж радикальних ініціатив, які можуть поставити під сумнів єдність Альянсу. Зокрема, обговорення можливості силового контролю над Гренландією, включно з військовими сценаріями, викликало різку реакцію серед європейських партнерів.

У політичних колах Франція вже з’являються публічні заяви про потенційний вихід з Альянсу у разі подальшого загострення таких ініціатив. Це створює ризик глибокої кризи всередині НАТО та підриває заяви Трампа про стабільність і згуртованість блоку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Естонська влада ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію країни сотням громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Обмеження стосуються військових та бойовиків, що мають бойовий досвід і можуть становити загрозу безпеці держави та всього Європейського Союзу.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. За його словами, йдеться про осіб, які відкрито вороже налаштовані до Європи, мають досвід участі у бойових діях, а нерідко й кримінальне минуле. Така категорія людей, наголосив він, становить пряму загрозу національній та регіональній безпеці.



Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115882232505676630
