Трамп врятував НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він врятував НАТО. Відповідний допис з’явився на його сторінці у соціальній мережі Truth Social без будь-яких додаткових пояснень або контексту.
Черговий допис Трампа в соцмережі
Раніше Трамп неодноразово наголошував, що Альянс перебував на межі розпаду, однак, за його словами, саме він змусив країни-члени переглянути підхід до колективної безпеки. Йдеться про збільшення оборонних витрат, які, як стверджував американський президент, мали зрости з мінімального рівня у 2% до 5% від валового внутрішнього продукту.
Водночас заяви Трампа про роль у збереженні НАТО звучать на тлі його ж радикальних ініціатив, які можуть поставити під сумнів єдність Альянсу. Зокрема, обговорення можливості силового контролю над Гренландією, включно з військовими сценаріями, викликало різку реакцію серед європейських партнерів.
У політичних колах Франція вже з’являються публічні заяви про потенційний вихід з Альянсу у разі подальшого загострення таких ініціатив. Це створює ризик глибокої кризи всередині НАТО та підриває заяви Трампа про стабільність і згуртованість блоку.