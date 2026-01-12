Трамп спас НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он спас НАТО . Соответствующее сообщение появилось на его странице в социальной сети Truth Social без каких-либо дополнительных пояснений или контекста.

Ранее Трамп неоднократно отмечал, что Альянс находился на грани распада, однако, по его словам, именно он заставил страны-члены пересмотреть подход к коллективной безопасности. Речь идет об увеличении оборонных расходов, которые, как утверждал американский президент, должны были вырасти с минимального уровня в 2% до 5% от валового внутреннего продукта.

В то же время, заявления Трампа о роли в сохранении НАТО звучат на фоне его же радикальных инициатив, которые могут подвергнуть сомнению единство Альянса. В частности, обсуждение возможности силового контроля над Гренландией, включая военные сценарии, вызвало резкую реакцию среди европейских партнеров.

В политических кругах Франция уже появляются публичные заявления о потенциальном выходе из Альянса в случае дальнейшего обострения подобных инициатив. Это создает риск глубокого кризиса внутри НАТО и подрывает заявления Трампа о стабильности и сплоченности блока.

