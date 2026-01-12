logo

Трамп спас НАТО

Дональд Трамп заявил, что именно он «спас НАТО», опубликовав краткое сообщение без объяснений, которое уже вызвало новую волну дискуссий в странах Альянса

12 января 2026, 16:08
Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он спас НАТО . Соответствующее сообщение появилось на его странице в социальной сети Truth Social без каких-либо дополнительных пояснений или контекста.

Трамп спас НАТО

Очередная публикация Трампа в соцсети

Ранее Трамп неоднократно отмечал, что Альянс находился на грани распада, однако, по его словам, именно он заставил страны-члены пересмотреть подход к коллективной безопасности. Речь идет об увеличении оборонных расходов, которые, как утверждал американский президент, должны были вырасти с минимального уровня в 2% до 5% от валового внутреннего продукта.

В то же время, заявления Трампа о роли в сохранении НАТО звучат на фоне его же радикальных инициатив, которые могут подвергнуть сомнению единство Альянса. В частности, обсуждение возможности силового контроля над Гренландией, включая военные сценарии, вызвало резкую реакцию среди европейских партнеров.

В политических кругах Франция уже появляются публичные заявления о потенциальном выходе из Альянса в случае дальнейшего обострения подобных инициатив. Это создает риск глубокого кризиса внутри НАТО и подрывает заявления Трампа о стабильности и сплоченности блока.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Эстонские власти приняли решение о запрете въезда на территорию страны сотням граждан России, принимавших участие в войне против Украины. Ограничения касаются военных и боевиков, имеющих боевой опыт и представляющих угрозу безопасности государства и всего Европейского Союза.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, речь идет о лицах, открыто враждебно настроенных в Европу, имеющих опыт участия в боевых действиях, а нередко и криминальное прошлое. Такая категория людей, подчеркнул он, представляет прямую угрозу национальной и региональной безопасности.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115882232505676630
