Стоматологічний абсурд: у Росії видаляли здорові зуби та «впарювали» кредити на протези

Удмуртія стала епіцентром скандалу в медичній сфері: двоє організаторів та 15 працівників мережі стоматологічних клінік опинилися під слідством через серію афер, що торкнулися пацієнтів із Іжевська, Москви, Барнаула та Набережних Челнів. Про це повідомляють російські ЗМІ, серед яких і "незалежний" телеканал "Дождь".

Скандал у стоматології Удмуртії: клієнтам видаляли здорові зуби

За даними слідства, мережу організували два брати з Москви, які пропонували пацієнтам безкоштовний панорамний знімок і консультацію. Після цього клієнтів переконували в необхідності дорогого лікування та додаткових процедур, у яких вони насправді не потребували. У деяких випадках пацієнтам навіть видаляли здорові зуби. Для оплати послуг настійно пропонували оформляти кредити прямо в клініці, не дозволяючи залишити приміщення або порадитися з родичами, мотивуючи це терміновістю процедур.

Жертвами схеми стали десятки людей, а загальна сума збитків перевищила 4 млн рублів. Слідчі перевіряють усі клініки мережі на наявність інших порушень, а також встановлюють, чи були аналогічні випадки в інших регіонах. Фахівці зазначають, що подібні практики є серйозним порушенням етичних норм і можуть підпадати під кримінальну відповідальність за шахрайство та спричинення шкоди здоров’ю.

