logo

BTC/USD

87195

ETH/USD

2936.39

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Стоматологический абсурд: в России удаляли здоровые зубы и «впаривали» кредиты на протезы
commentss НОВОСТИ Все новости

Стоматологический абсурд: в России удаляли здоровые зубы и «впаривали» кредиты на протезы

Удмуртия шокирована: 17 участников сети стоматологических клиник обвиняются в мошенничестве с пациентами из Ижевска, Москвы и других городов.

24 декабря 2025, 18:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Удмуртия стала эпицентром скандала в медицинской сфере: двое организаторов и 15 работников сети стоматологических клиник оказались под следствием из-за серии афер, коснувшихся пациентов из Ижевска, Москвы, Барнаула и Набережных Челнов. Об этом сообщают российские СМИ, среди которых и "независимый" телеканал Дождь.

Стоматологический абсурд: в России удаляли здоровые зубы и «впаривали» кредиты на протезы

Скандал в стоматологии Удмуртии: клиентам удаляли здоровые зубы

По данным следствия, сеть организовали два брата из Москвы, которые предлагали пациентам бесплатный панорамный снимок и консультацию. После этого клиентов убеждали в необходимости дорогостоящего лечения и дополнительных процедур, в которых они действительно не нуждались. В некоторых случаях пациентам даже удаляли здоровые зубы. Для оплаты услуг настоятельно предлагалось оформлять кредиты прямо в клинике, не позволяя покинуть помещение или посоветоваться с родственниками, мотивируя это срочностью процедур.

Жертвами схемы стали десятки человек, а общая сумма ущерба превысила 4 млн рублей. Следователи проверяют все клиники сети на наличие других нарушений, а также устанавливают, были ли аналогичные случаи в других регионах. Специалисты отмечают, что подобные практики являются серьезным нарушением этических норм и могут подпадать под уголовную ответственность за мошенничество и вред здоровью.

Напомним, портал "Комментарии" ранее публиковал материал , что образ жизни близких родственниц главы Русской православной церкви разительно расходится с канонами, которые сама РПЦ публично навязывает обществу, и как личные связи открывают путь к церковным должностям и влиятельным финансовым структурам, несмотря на нарушение провозглашаемых "традиционных ценностей".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости