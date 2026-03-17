logo_ukra

BTC/USD

74715

ETH/USD

2358.05

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Приколи Що сталося із генералом США в Україні після випитої чачі: курйоз висвітили у звіті Міноборони
commentss НОВИНИ Всі новини

Що сталося із генералом США в Україні після випитої чачі: курйоз висвітили у звіті Міноборони

У звіті Міноборони США згадали інцидент із генералом Антоніо Агуто під час візиту до Києва

17 березня 2026, 00:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У звіті Міністерства оборони США, опублікованому 12 березня, згадується інцидент із американським генералом Антоніо Агуто під час його візиту до Києва у травні 2024 року.

Курйоз із генералом США напідпитку

Згідно з документом, генерал, який відповідає за координацію військової підтримки України, перебував у столиці України 13 травня.

Під час одного із заходів він випив дві півлітрові пляшки чачі.

Після вечері генерал впав і вдарився головою об стіну, внаслідок чого отримав струс мозку.

Наступного ранку у нього була запланована зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Через погане самопочуття генералу запропонували перенести зустріч, однак він відмовився.

Дорогою на зустріч Агуто знову впав, ударившись щелепою об бетон.

У звіті також згадується ще один інцидент: повертаючись додому, генерал забув у поїзді комплект секретних карт.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовослужбовець з позивним "Заря", який перебуває на лікуванні у госпіталі в Бєлгороді, зіткнувся з проблемою доступу до власних коштів.
За словами його знайомих, банківська картка військового була заблокована, а для розблокування банк вимагає пройти відеоверифікацію або особисто з’явитися у відділенні з документами. Однак пройти відеоверифікацію чоловік не може через серйозні осколкові поранення обличчя. Повідомляється, що військовий отримав кілька поранень під час виконання бойового завдання і зараз перебуває у госпіталі з опіками третього ступеня. Через стан здоров’я він не може залишити медичний заклад, а віддалено вирішити питання з банком також не вдається.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dodig.mil/Reports/Administrative-Investigations/Article/4431794/report-of-investigation-mg-antonio-a-aguto-jr-us-army-retired-former-commander/
Теги:

Новини

Всі новини