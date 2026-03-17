Що сталося із генералом США в Україні після випитої чачі: курйоз висвітили у звіті Міноборони

У звіті Міністерства оборони США, опублікованому 12 березня, згадується інцидент із американським генералом Антоніо Агуто під час його візиту до Києва у травні 2024 року.

Курйоз із генералом США напідпитку

Згідно з документом, генерал, який відповідає за координацію військової підтримки України, перебував у столиці України 13 травня.

Під час одного із заходів він випив дві півлітрові пляшки чачі.

Після вечері генерал впав і вдарився головою об стіну, внаслідок чого отримав струс мозку.

Наступного ранку у нього була запланована зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Через погане самопочуття генералу запропонували перенести зустріч, однак він відмовився.

Дорогою на зустріч Агуто знову впав, ударившись щелепою об бетон.

У звіті також згадується ще один інцидент: повертаючись додому, генерал забув у поїзді комплект секретних карт.

