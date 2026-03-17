В отчете Министерства обороны США, опубликованном 12 марта, упоминается инцидент с американским генералом Антонио Агуто во время визита в Киев в мае 2024 года.

Курьез с генералом США под хмельком

Согласно документу генерал, отвечающий за координацию военной поддержки Украины, находился в столице Украины 13 мая.

Во время одного из мероприятий он выпил две поллитровые бутылки чачи.

После ужина генерал упал и ударился головой о стену, в результате чего получил сотрясение мозга.

На следующее утро у него была запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Из-за плохого самочувствия генералу предложили перенести встречу, однако он отказался.

По дороге на встречу Агуто снова упал, ударившись челюстью о бетон.

В отчете также упоминается еще один инцидент: возвращаясь домой генерал забыл в поезде комплект секретных карт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий с позывным "Заря", находящийся на лечении в госпитале в Белгороде, столкнулся с проблемой доступа к собственным средствам.

По словам его знакомых, банковская карта военного была заблокирована, а для разблокирования банк требует пройти видеоверификацию или лично явиться в отделение с документами. Однако пройти видеоверификацию мужчина не может из-за серьезных осколочных ранений лица. Сообщается, что военный получил несколько ранений при выполнении боевого задания и сейчас находится в госпитале с ожогами третьей степени. Из-за состояния здоровья он не может покинуть медицинское учреждение, а отдаленно решить вопрос с банком также не удается.

