Что произошло с генералом США в Украине после выпитой чачи: курьез осветили в отчете Минобороны

Ткачова Марія
В отчете Министерства обороны США, опубликованном 12 марта, упоминается инцидент с американским генералом Антонио Агуто во время визита в Киев в мае 2024 года.
Курьез с генералом США под хмельком
Согласно документу генерал, отвечающий за координацию военной поддержки Украины, находился в столице Украины 13 мая.
Во время одного из мероприятий он выпил две поллитровые бутылки чачи.
После ужина генерал упал и ударился головой о стену, в результате чего получил сотрясение мозга.
На следующее утро у него была запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Из-за плохого самочувствия генералу предложили перенести встречу, однако он отказался.
По дороге на встречу Агуто снова упал, ударившись челюстью о бетон.
В отчете также упоминается еще один инцидент: возвращаясь домой генерал забыл в поезде комплект секретных карт.