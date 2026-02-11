Що не так з Адамом Кадировим після ДТП: зовнішність видає

Увечері у вівторок Рамзан Кадиров опублікував у своєму Telegram-каналі коротке відео, на якому вперше за тривалий час з’явився його син Адам. Це перша публічна поява Адама Кадирова після повідомлень ЗМІ про його ймовірну участь у ДТП в Грозному та подальшу госпіталізацію в Москву.

Адам Кадиров після ДТП

У ролику, який триває 43 секунди, Рамзан Кадиров вечеряє разом зі своїм помічником Вісмурадом Алієвим. Адам з’являється в кадрі пізніше — заходить до кімнати, після чого сідає за стіл. Глава Чечні називає його "воскресшим", промовляючи це російською мовою. Сам Адам відповідає короткою фразою чеченською.

У дописі зазначено, що відео було знято о 19:55 10 лютого. Водночас метадані файлу свідчать, що ролик створювався 10 лютого о 18:21 за UTC, що відповідає 21:21 за московським часом. Точний момент зйомки при цьому може відрізнятися.

Користувачі та журналісти звернули увагу на зовнішній вигляд Адама Кадирова — він виглядає помітно худішим, ніж під час свого останнього публічного з’явлення в середині січня. Тоді, вже після ймовірної аварії, у Telegram-каналі Кадирова публікували відео з наради за участю Адама, однак журналісти швидко встановили за метаданими, що цей ролик був знятий ще до ДТП.

Додаткову увагу до ситуації привернули й дані про переміщення бізнес-джета Рамзана Кадирова. Літак вилетів з Чечні до Москви одразу після новин про аварію 16 січня та перебував у столиці близько десяти днів. Після цього він кілька разів літав між Москвою та Грозним, а 5 лютого повернувся до Чечні, де залишається й досі.

Раніше видання та активісти повідомляли, що Адам Кадиров міг потрапити в ДТП 16 січня. Після цього до Грозного двічі прилітав спеціальний літак МНС, який, за даними джерел, міг транспортувати його до московської лікарні. Минулого тижня джерела повідомляли, що стан Кадирова-молодшого покращився.

Сам Рамзан Кадиров уперше за майже місяць прокоментував цю історію лише цього тижня, назвавши інформацію про ДТП "вкиданням".

