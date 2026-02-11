Что не так с Адамом Кадыровым после ДТП: внешность выдает

Вечером во вторник Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram -канале короткое видео, на котором впервые за долгое время появился его сын Адам. Это первое публичное появление Адама Кадырова после сообщений СМИ о его вероятном участии в ДТП в Грозном и последующей госпитализации в Москву.

Адам Кадыров после ДТП

В ролике, который длится 43 секунды, Рамзан Кадыров ужинает вместе со своим помощником Висмурадом Алиевым. Адам появляется в кадре позже – заходит в комнату, после чего садится за стол. Глава Чечни называет его "воскресшим", произнося это на русском языке. Сам Адам отвечает короткой чеченской фразой.

В сообщении говорится, что видео было снято в 19:55 10 февраля. В то же время метаданные файла свидетельствуют, что ролик создавался 10 февраля в 18:21 по UTC, что соответствует 21:21 по московскому времени. Точный момент съемки может отличаться.

Пользователи и журналисты обратили внимание на внешний вид Адама Кадырова — он выглядит заметно худшим, чем в своем последнем публичном появлении в середине января. Тогда уже после вероятной аварии в Telegram-канале Кадырова публиковали видео с совещания с участием Адама, однако журналисты быстро установили по метаданным, что этот ролик был снят еще до ДТП.

Дополнительное внимание к ситуации привлекли и данные о перемещении бизнес-джета Рамзана Кадырова. Самолет вылетел из Чечни в Москву сразу после новостей об аварии 16 января и находился в столице около десяти дней. После этого он несколько раз летал между Москвой и Грозным, а 5 февраля вернулся в Чечню, где остается до сих пор.

Ранее издания и активисты сообщали, что Адам Кадыров мог попасть в ДТП 16 января. После этого в Грозный дважды прилетал специальный самолет МЧС, который, по данным источников, мог транспортировать его в московскую больницу. На прошлой неделе источники сообщали, что состояние Кадырова-младшего улучшилось.

Сам Рамзан Кадыров впервые почти за месяц прокомментировал эту историю только на этой неделе, назвав информацию о ДТП "вбрасыванием".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России на фоне слухов о серьезном ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова все активнее обсуждают сценарии возможной смены власти в регионе. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на источники, приближенные к федеральным и чеченским элитам.