Хто замінить Кадирова у разі його смерті: Чечня вже готується
Хто замінить Кадирова у разі його смерті: Чечня вже готується

У Росії дедалі гучніше обговорюють сценарії зміни влади в Чечні на тлі повідомлень про різке погіршення стану здоров’я Рамзана Кадирова

23 січня 2026, 18:22
Ткачова Марія

 Росії на тлі чуток про серйозне погіршення здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова дедалі активніше обговорюють сценарії можливої зміни влади в регіоні. Про це повідомляють російські медіа з посиланням на джерела, наближені до федеральних та чеченських еліт.

Хто замінить Кадирова у разі його смерті: Чечня вже готується

Хто може стати наступним після Рамзана Кадирова

За їхніми даними, у Москві та Грозному вже не приховують, що готуються до варіанту раптового вакууму влади. Основне питання — не лише в тому, хто очолить Чечню після Кадирова, а й як уникнути внутрішніх конфліктів у республіці.

Як стверджують журналісти, Кремль сформулював ключові вимоги до потенційного наступника. Перша — гарантії особистої безпеки для родини Кадирових і збереження їхнього впливу. Друга — забезпечення стабільності в Чечні та недопущення кланових війн, які можуть швидко вийти з-під контролю.

Серед основних кандидатів називають найближчих соратників нинішнього глави республіки, які вже багато років перебувають у системі чеченської влади та мають лояльність Кремля. Водночас розглядається й варіант династійної передачі влади — за участі членів родини Кадирова, попри їхній вік та формальну відсутність політичного досвіду.

Аналітики зазначають, що будь-який сценарій зміни влади в Чечні залишається для Кремля вкрай ризикованим. Регіон десятиліттями утримувався під жорстким персональним контролем Кадирова, і його можливий відхід може запустити процеси, які Москва не зможе швидко або безболісно зупинити.

Публічно російська влада не коментує інформацію про стан здоров’я Кадирова, однак непрямі сигнали — зникнення з публічного простору, поява заздалегідь записаних відео та активізація теми спадкоємця — лише підживлюють ці чутки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що державне видання "Чечня сегодня" оприлюднило нове відео за участі Адама Кадирова  — сина глави Чечні Рамзана Кадирова. Це вже другий публічний ролик із ним після появи інформації про дорожньо-транспортну пригоду в Грозному, до якої, за даними незалежних джерел, міг бути причетний Адам Кадиров.



Джерело: https://t.me/uaobozrevatel/206542
