Кто заменит Кадырова в случае его смерти: Чечня уже готовится

России на фоне слухов о серьезном ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова все активнее обсуждают сценарии возможной смены власти в регионе. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на источники, приближенные к федеральным и чеченским элитам.
Кто может стать следующим после Рамзана Кадырова
По их данным, в Москве и Грозном уже не скрывают, что готовятся к варианту внезапного вакуума власти. Основной вопрос — не только в том, кто возглавит Чечню после Кадырова, но как избежать внутренних конфликтов в республике.
Как утверждают журналисты, Кремль сформулировал ключевые требования к потенциальному преемнику. Первая – гарантии личной безопасности для семьи Кадыровых и сохранение их влияния. Вторая – обеспечение стабильности в Чечне и недопущение клановых войн, которые могут быстро выйти из-под контроля.
Среди основных кандидатов называют ближайших соратников нынешнего главы республики, уже много лет находящихся в системе чеченской власти и имеющих лояльность Кремля. В то же время рассматривается и вариант династичной передачи власти — с участием членов семьи Кадырова, несмотря на их возраст и формальное отсутствие политического опыта.
Аналитики отмечают, что любой сценарий смены власти в Чечне остается для Кремля крайне рискованным. Регион десятилетиями удерживался под жестким персональным контролем Кадырова, и его возможный уход может запустить процессы, которые Москва не сможет быстро или безболезненно остановить.
Публично российские власти не комментируют информацию о состоянии здоровья Кадырова, однако косвенные сигналы — исчезновение из публичного пространства, появление заранее записанных видео и активизация темы наследника — только подпитывают эти слухи.