Різдвяний вертеп перетворився на пастку: мера насторожила “жива статуя” на площі

У невеликому італійському містечку Галатоне, що в регіоні Апулія, різдвяний вертеп несподівано став місцем затримання злочинця. Чоловік намагався уникнути покарання, видаючи себе за частину святкової інсталяції просто на центральній площі. Про це повідомляє італійське видання Il Resto del Carlino.

В Італії злочинець намагався сховатися у вертепі

Подія сталася серед білого дня, коли мешканці та туристи прогулювалися площею та фотографували традиційний вертеп. Під навісом, поруч із класичними теракотовими фігурами Йосипа, Марії та Немовляти Ісуса, стояла ще одна "статуя" — у натуральну величину, надзвичайно реалістична й водночас нетипова для різдвяної композиції.

Першим, кого насторожила дивна фігура, став міський голова Галатоне Флавіо Філоні. Спочатку він, як і багато перехожих, вирішив, що це новий елемент святкової експозиції, та навіть почав фотографувати вертеп. Однак надмірна "живість" персонажа змусила мера уважніше придивитися до інсталяції.

Після цього Філоні викликав поліцію. Правоохоронці швидко з’ясували, що під виглядом різдвяної статуї переховувався 38-річний громадянин Гани, який намагався уникнути ув’язнення. Чоловік був раніше засуджений до 9 місяців і 15 днів позбавлення волі за опір представникам влади та спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Зловмисника затримали без інцидентів просто на площі та доправили до виправної установи. Різдвяний вертеп після цього повернули до звичного вигляду — вже без "живих" персонажів.

Історія швидко стала предметом обговорення в італійських медіа та соцмережах, адже поєднала святкову атмосферу з абсолютно несподіваним кримінальним фіналом.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чоловік порізав собі вени в ТЦК.