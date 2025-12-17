Рождественский вертеп превратился в ловушку: мэра насторожила "живая статуя" на площади

В небольшом итальянском городке Галатоне в регионе Апулия рождественский вертеп неожиданно стал местом задержания преступника. Мужчина пытался избежать наказания, выдавая себя за часть праздничной инсталляции прямо на центральной площади. Об этом сообщает итальянское издание Il Resto del Carlino.

В Италии преступник пытался скрыться в вертепе

Событие произошло среди бела дня, когда жители и туристы прогуливались по площади и фотографировали традиционный вертеп. Под навесом, рядом с классическими терракотовыми фигурами Иосифа, Марии и Младенца Иисуса, стояла еще одна "статуя" — в натуральную величину, чрезвычайно реалистичная и одновременно нетипичная для рождественской композиции.

Первым, кого насторожила странная фигура, стал мэр Галатоне Флавио Филони. Сначала он, как и многие прохожие, решил, что это новый элемент праздничной экспозиции и даже начал фотографировать вертеп. Однако чрезмерная "живость" персонажа заставила мэра повнимательнее присмотреться к инсталляции.

После этого Филони вызвал полицию. Правоохранители быстро выяснили, что под видом рождественской статуи скрывался 38-летний гражданин Ганы , пытавшийся избежать заключения. Мужчина был ранее приговорен к 9 месяцам и 15 дням лишения свободы за сопротивление представителям власти и причинению тяжких телесных повреждений.

Злоумышленника задержали без инцидентов прямо на площади и доставили в исправительное учреждение. Рождественский вертеп после этого вернули к привычному виду – уже без "живых" персонажей.

История быстро стала предметом обсуждения в итальянских медиа и соцсетях, ведь объединила праздничную атмосферу с совершенно неожиданным криминальным финалом.

