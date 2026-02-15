Публічний рознос на полігоні: у Лукашенко небагато радості на полігоні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав 227-й загальновійськовий полігон у Борисовському районі Мінської області, де військовослужбовці відпрацьовували стрільби з автоматів та гранатометів. За його словами, він прибув, щоб особисто оцінити готовність армії до можливих бойових дій.

У Лукашенка на полігоні радості небагато

Після огляду навчань Лукашенко визнав, що результати не викликали особливого захоплення. Він зазначив, що військові хвилювалися через присутність президента, через що стрільба була “так собі”: частина мішеней була вражена, частина — ні.

Білоруський лідер також заявив, що має намір “ускладнити життя” міністру оборони Віктору Хреніну, натякаючи на підвищення вимог до підготовки особового складу.

Під час виступу Лукашенко наголосив, що військові повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. Він підкреслив, що ніхто не попереджатиме про можливий напад, а атака може статися раптово. Водночас він уточнив, що не стверджує про неминучість такого сценарію найближчим часом, однак повністю його не виключає.

За словами президента Білорусі, той, хто не готовий до війни, фактично є “смертником”, тому армія має постійно підтримувати високий рівень боєздатності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с амопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час раптової перевірки боєготовності армії заявив, що змусить керівництво Міноборони складати нормативи з фізичної підготовки.

Як повідомляє видання "Наша Ніва", Лукашенко відвідав один із полігонів у Мінській області, де оголосив про несподівану інспекцію збройних сил. Під час спілкування з міністром оборони Віктором Хреніним він заявив, що вже у травні–червні той має особисто продемонструвати фізичну форму, виконавши всі встановлені нормативи.

