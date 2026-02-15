Публічний рознос на полігоні: у Лукашенко небагато радості на полігоні

Рубрики
Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав 227-й загальновійськовий полігон у Борисовському районі Мінської області, де військовослужбовці відпрацьовували стрільби з автоматів та гранатометів. За його словами, він прибув, щоб особисто оцінити готовність армії до можливих бойових дій.
У Лукашенка на полігоні радості небагато
Після огляду навчань Лукашенко визнав, що результати не викликали особливого захоплення. Він зазначив, що військові хвилювалися через присутність президента, через що стрільба була “так собі”: частина мішеней була вражена, частина — ні.
Білоруський лідер також заявив, що має намір “ускладнити життя” міністру оборони Віктору Хреніну, натякаючи на підвищення вимог до підготовки особового складу.
Під час виступу Лукашенко наголосив, що військові повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. Він підкреслив, що ніхто не попереджатиме про можливий напад, а атака може статися раптово. Водночас він уточнив, що не стверджує про неминучість такого сценарію найближчим часом, однак повністю його не виключає.
За словами президента Білорусі, той, хто не готовий до війни, фактично є “смертником”, тому армія має постійно підтримувати високий рівень боєздатності.