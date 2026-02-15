Публичный разнос на полигоне: у Лукашенко немного радости на полигоне

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе Минской области, где военнослужащие отрабатывали стрельбы из автоматов и гранатометов. По его словам, он прибыл, чтобы лично оценить готовность армии к возможным боевым действиям.

У Лукашенко на полигоне радости немного

После досмотра учений Лукашенко признал, что результаты не вызвали особого восторга. Он отметил, что военные волновались из-за присутствия президента, из-за чего стрельба была так себе: часть мишеней была поражена, часть — нет.

Белорусский лидер также заявил, что намерен "усложнить жизнь" министру обороны Виктору Хренину, намекая на повышение требований к подготовке личного состава.

Во время выступления Лукашенко подчеркнул, что военные должны быть готовы к любому развитию событий. Он подчеркнул, что никто не будет предупреждать о возможном нападении, а атака может произойти внезапно. В то же время, он уточнил, что не утверждает о неизбежности такого сценария в ближайшее время, однако полностью его не исключает.

По словам президента Беларуси, тот, кто не готов к войне, фактически "смертник", поэтому армия должна постоянно поддерживать высокий уровень боеспособности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время внезапной проверки боеготовности армии заявил, что заставит руководство Минобороны составлять нормативы по физической подготовке.

Как сообщает "Наша Ніва", Лукашенко посетил один из полигонов в Минской области, где объявил о неожиданной инспекции вооруженных сил. Во время общения с министром обороны Виктором Хрениным он заявил, что уже в мае-июне человек должен лично продемонстрировать физическую форму, выполнив все установленные нормативы.

