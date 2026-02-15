Публичный разнос на полигоне: у Лукашенко немного радости на полигоне

Рубрики
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе Минской области, где военнослужащие отрабатывали стрельбы из автоматов и гранатометов. По его словам, он прибыл, чтобы лично оценить готовность армии к возможным боевым действиям.
У Лукашенко на полигоне радости немного
После досмотра учений Лукашенко признал, что результаты не вызвали особого восторга. Он отметил, что военные волновались из-за присутствия президента, из-за чего стрельба была так себе: часть мишеней была поражена, часть — нет.
Белорусский лидер также заявил, что намерен "усложнить жизнь" министру обороны Виктору Хренину, намекая на повышение требований к подготовке личного состава.
Во время выступления Лукашенко подчеркнул, что военные должны быть готовы к любому развитию событий. Он подчеркнул, что никто не будет предупреждать о возможном нападении, а атака может произойти внезапно. В то же время, он уточнил, что не утверждает о неизбежности такого сценария в ближайшее время, однако полностью его не исключает.
По словам президента Беларуси, тот, кто не готов к войне, фактически "смертник", поэтому армия должна постоянно поддерживать высокий уровень боеспособности.