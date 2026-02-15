logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Публичный разнос на полигоне: у Лукашенко немного радости на полигоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Публичный разнос на полигоне: у Лукашенко немного радости на полигоне

Александр Лукашенко лично проверил боевую подготовку белорусских военных на полигоне и заявил, что "радости немного"

15 февраля 2026, 12:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе Минской области, где военнослужащие отрабатывали стрельбы из автоматов и гранатометов. По его словам, он прибыл, чтобы лично оценить готовность армии к возможным боевым действиям.

Публичный разнос на полигоне: у Лукашенко немного радости на полигоне

У Лукашенко на полигоне радости немного

После досмотра учений Лукашенко признал, что результаты не вызвали особого восторга. Он отметил, что военные волновались из-за присутствия президента, из-за чего стрельба была так себе: часть мишеней была поражена, часть — нет.

Белорусский лидер также заявил, что намерен "усложнить жизнь" министру обороны Виктору Хренину, намекая на повышение требований к подготовке личного состава.

Во время выступления Лукашенко подчеркнул, что военные должны быть готовы к любому развитию событий. Он подчеркнул, что никто не будет предупреждать о возможном нападении, а атака может произойти внезапно. В то же время, он уточнил, что не утверждает о неизбежности такого сценария в ближайшее время, однако полностью его не исключает.

По словам президента Беларуси, тот, кто не готов к войне, фактически "смертник", поэтому армия должна постоянно поддерживать высокий уровень боеспособности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время внезапной проверки боеготовности армии заявил, что заставит руководство Минобороны составлять нормативы по физической подготовке.
Как сообщает "Наша Ніва", Лукашенко посетил один из полигонов в Минской области, где объявил о неожиданной инспекции вооруженных сил. Во время общения с министром обороны Виктором Хрениным он заявил, что уже в мае-июне человек должен лично продемонстрировать физическую форму, выполнив все установленные нормативы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/astrapress
Теги:

Новости

Все новости