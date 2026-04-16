Пєсков відреагував на звернення блогерки до путіна

У Кремлі відреагували на звернення блогерки Боні — після відповіді Пєскова вона розплакалася і подякувала

16 квітня 2026, 16:54
Ткачова Марія

У Кремлі прокоментували відеозвернення російської блогерки Вікторії Боні до президента РФ.

Пєсков відповів блогерці Боні

Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, порушені теми є "резонансними", однак, за його словами, над ними вже працюють відповідні структури.

Він також зазначив, що ці питання "не залишені без уваги" і до їх вирішення залучена велика кількість людей.

Після цього Боня опублікувала відео, в якому зі сльозами на очах подякувала Пєскову за реакцію на її звернення.

Вона також наголосила, що не хоче, аби її пов’язували з ліберальними медіа, які аналізували її заяву.

Раніше блогерка записала 18-хвилинне звернення до президента РФ, у якому порушила низку внутрішніх проблем країни, зокрема питання обмеження доступу до інтернету.

При цьому тема війни проти України у зверненні не згадувалася.

За її словами, російське керівництво "може не знати", що насправді відбувається в країні.

Відео звернення зібрало понад 23 мільйони переглядів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська блогерка та телеведуча Айза записала відеозвернення до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому підняла тему внутрішніх проблем країни та корупції.
У восьмихвилинному ролику вона заявила, що не може залишатися осторонь ситуації та вважає, що значна частина інформації не доходить до керівництва держави. Серед проблем, які вона озвучила, — паводки, блокування інтернету, знищення худоби та загальний соціальний стан населення. Блогерка також поставила риторичне запитання щодо рівня корупції, поцікавившись, "скільки потрібно вкрасти, щоб цього було достатньо".



Джерело: https://t.me/smotri_media/126813
