Пєсков відреагував на звернення блогерки до путіна

Ткачова Марія
У Кремлі прокоментували відеозвернення російської блогерки Вікторії Боні до президента РФ.
Пєсков відповів блогерці Боні
Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, порушені теми є "резонансними", однак, за його словами, над ними вже працюють відповідні структури.
Він також зазначив, що ці питання "не залишені без уваги" і до їх вирішення залучена велика кількість людей.
Після цього Боня опублікувала відео, в якому зі сльозами на очах подякувала Пєскову за реакцію на її звернення.
Вона також наголосила, що не хоче, аби її пов’язували з ліберальними медіа, які аналізували її заяву.
Раніше блогерка записала 18-хвилинне звернення до президента РФ, у якому порушила низку внутрішніх проблем країни, зокрема питання обмеження доступу до інтернету.
При цьому тема війни проти України у зверненні не згадувалася.
За її словами, російське керівництво "може не знати", що насправді відбувається в країні.
Відео звернення зібрало понад 23 мільйони переглядів.