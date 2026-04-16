Песков отреагировал на обращение блоггера к путину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Кремле прокомментировали видеообращение российской блоггерши Виктории Бони президенту РФ.
Песков ответил блоггерке Бони
Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков , поднятые темы являются "резонансными", однако, по его словам, над ними уже работают соответствующие структуры.
Он также отметил, что эти вопросы "не оставлены без внимания" и к их решению привлечено большое количество людей.
После этого Боня опубликовала видео, в котором со слезами на глазах поблагодарила Пескова за реакцию на ее обращение.
Она также подчеркнула, что не хочет, чтобы ее связывали с либеральными медиа, анализировавшими ее заявление.
Ранее блогер записала 18-минутное обращение к президенту РФ, в котором подняла ряд внутренних проблем страны, в том числе вопрос ограничения доступа к интернету.
При этом тема войны против Украины в обращении не упоминалась.
По ее словам, российское руководство "может не знать", что происходит в стране.
Видео обращение собрало более 23 миллионов просмотров.