Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Приколы Песков отреагировал на обращение блоггера к путину
Песков отреагировал на обращение блоггера к путину

В Кремле отреагировали на обращение блоггера Бони — после ответа Пескова она расплакалась и поблагодарила

16 апреля 2026, 16:54
Автор:
Ткачова Марія

В Кремле прокомментировали видеообращение российской блоггерши Виктории Бони президенту РФ.

Песков отреагировал на обращение блоггера к путину

Песков ответил блоггерке Бони

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков , поднятые темы являются "резонансными", однако, по его словам, над ними уже работают соответствующие структуры.

Он также отметил, что эти вопросы "не оставлены без внимания" и к их решению привлечено большое количество людей.

После этого Боня опубликовала видео, в котором со слезами на глазах поблагодарила Пескова за реакцию на ее обращение.

Она также подчеркнула, что не хочет, чтобы ее связывали с либеральными медиа, анализировавшими ее заявление.

Ранее блогер записала 18-минутное обращение к президенту РФ, в котором подняла ряд внутренних проблем страны, в том числе вопрос ограничения доступа к интернету.

При этом тема войны против Украины в обращении не упоминалась.

По ее словам, российское руководство "может не знать", что происходит в стране.

Видео обращение собрало более 23 миллионов просмотров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская блоггерша и телеведущая Айза записала видеообращение к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором подняла тему внутренних проблем страны и коррупции.
В восьмиминутном ролике она заявила, что не может оставаться в стороне от ситуации и считает, что значительная часть информации не доходит до руководства государства. Среди проблем, которые она озвучила — паводки, блокирование интернета, уничтожение скота и общее социальное состояние населения. Блогерша также задала риторический вопрос относительно уровня коррупции, поинтересовавшись, "сколько нужно украсть, чтобы этого было достаточно".



Источник: https://t.me/smotri_media/126813
